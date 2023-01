Phimostop: un rimedio contro la fimosi

La fimosi, anche nominata restringimento del prepuzio – ovvero il lembo di pelle che copre e protegge l'estremità del pene – è una patologia che affligge il genere maschile e può manifestarsi in diverse forme ed età, arrivando a impedire il corretto scorrimento del glande. Se questo restringimento può considerarsi infatti normale nei primi anni di vita, di solito arriva a scomparire col passare degli anni, quando il prepuzio si separa naturalmente dal glande. In caso questo non avvenga, può parlarsi di fimosi ed è necessaria un'accurata diagnosi per valutarne l'entità e i rimedi da utilizzare. Ma quali sono le tipologie di fimosi e con quali sintomi si manifestano? E, inoltre, quali sono le soluzioni per curare la fimosi? Di seguito vedremo nel dettaglio i principali aspetti e quali sono i migliori rimedi per la fimosi in base alla diagnosi effettuata dal medico.

Tipologie di fimosi: cause e sintomi Bisogna innanzitutto fare chiarezza: quando parliamo di fimosi esistono diverse tipologie che variano per sintomi, gravità e insorgere del problema. In generale si parla di fimosi congenita quando la stenosi prepuziale esiste fin dalla nascita mentre la fimosi acquisita può insorgere in seguito ad infezioni batteriche genitali, dermatiti o processi flogistici come balanopostite, balanite e xerotica obliterans. Venendo alla gravità e tipologia di fimosi si può distinguere tra: Fimosi non serrata: in fase di erezione è ancora possibile, se pur parziale, lo scorrimento del glande. Tuttavia, la fimosi può degenerare in parafimosi, ovvero un soffocamento del glande che compromette di rivestire nuovamente il balano.

in fase di erezione è ancora possibile, se pur parziale, lo scorrimento del glande. Tuttavia, la fimosi può degenerare in parafimosi, ovvero un soffocamento del glande che compromette di rivestire nuovamente il balano. Fimosi serrata: si tratta della manifestazione più grave della patologia che comporta, oltre all'impedimento dello scorrimento, dolore alla minzione e pene flaccido. Ma quali sono le possibili soluzioni? Nei casi di fimosi di grado minore, dopo una diagnosi accurata, l'uso di creme e pomate può ridurre il processo infiammatorio e favorire il recupero dell'elasticità. Non è detto, tuttavia, che tale soluzione porti alla completa guarigione della fimosi. In caso di fimosi di grado elevato, invece, con prepuzio non retraibile e infezioni croniche che non riescono ad essere debellate, può essere necessaria una circoncisione. Esiste tuttavia un'alternativa: sia nei casi di fimosi minore/intermedia che in quelli di fimosi di grado elevato, è possibile ricorrere al trattamento con Phimostop, rimedio che si è rivelato in grado di risolvere la condizione di fimosi senza ricorrere ad interventi chirurgici. Ma di cosa si tratta e come funziona?