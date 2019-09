La perilinfa compresa nello spazio perilinfatico, invece, serve a mantenere in sospensione il labirinto membranoso, evitando che urti con le pareti del labirinto osseo.

La perilinfa contenuta nella scala vestibolare e nella scala timpanica (perilinfa cocleare) partecipa in modo determinante al processo di conversione dell'informazione acustica in impulso nervoso, processo che serve al cervello umano per poter interpretare i suoni.

Per comprendere appieno il ruolo della perilinfa cocleare, è doveroso rivedere brevemente cos'è e come funziona l'organo del Corti, ossia il protagonista principale della conversione dell'informazione acustica in impulso nervoso:

Confinato all'interno della scala media della coclea assieme all'endolinfa cocleare, l'organo del Corti si compone di 16.000-20.000 cellule sensoriali (o cellule ciliate), una quota non precisata di cellule di sostegno e una struttura denominata membrana basilare .

. Le cellule sensoriali (o cellule ciliate) sono le cellule dell'organo del Corti che, con il supporto dell'endolinfa circostante, provvedono a creare l'impulso nervoso rappresentativo del suono pervenuto all'orecchio; queste cellule sono fornite, sulla membrana esterna, di ciglia vibratili (le cosiddette stereociglia ).

). Come suggerisce il nome, le cellule di sostegno sono le cellule del'organo del Corti deputate a supportare e mantenere in sede le cellule ciliate.

La membrana basilare è la particolare struttura, simile alla corda di uno strumento musicale, su cui aderiscono le cellule ciliate e le cellule di sostegno, e sotto la quale risiedono i neuroni costituenti il nervo cocleare (N.B: è il nervo che trasporta al cervello gli impulsi nervosi rappresentativi dei suoni).

La perilinfa della scala vestibolare e della scala timpanica è implicata nell'attivazione delle cellule ciliate dell'organo del Corti: quando le onde acustiche passano dall'orecchio medio all'orecchio interno, la perilinfa comincia a muoversi, inducendo allo spostamento la membrana basilare dell'organo del Corti; spostandosi, la membrana basilare smuove le stereociglia delle cellule ciliate dell'organo del Corti; il movimento delle stereociglia è il segnale di attivazione delle stesse cellule ciliate, le quali a questo punto sono pronte per interagire con l'endolinfa per tramutare l'informazione acustica in impulso nervoso.

La perilinfa, quindi, funge da innesco di quella catena di reazioni che serve a stimolare l'interazione tra le cellule ciliate e l'endolinfa, così che possa ultimarsi la funzione uditiva.