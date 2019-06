Il senso di rigidità prodotto dalla periartrite alla spalla rende difficili i movimenti con l'articolazione scapolo-omerale ; questa difficoltà di movimento – che si traduce in una ridotta mobilità articolare –è spesso di ostacolo allo svolgimento delle attività che richiedono l'uso degli arti superiori, compresa quelle quotidiane come vestirsi, guidare ecc.

La periartrite alla spalla è una condizione di lunga durata (può durare fino a 3 anni), nel corso della quale la sintomatologia evolve generalmente in senso benigno.

La periartrite scapolo-omerale insorge in modo graduale e si manifesta, sostanzialmente, con due sintomi locali, quali dolore e senso di rigidità a livello della spalla .

Nel descrivere la periartrite alla spalla e l'evoluzione della sua sintomatologia nel corso del tempo, gli esperti parlano tipicamente di 3 fasi sintomatologiche progressive, che chiamano: fase di congelamento, fase congelata e fase di scongelamento.

FASE DI CONGELAMENTO

La fase di congelamento corrisponde alla prima fase sintomatologica in ordine temporale della periartrite alla spalla.

Durante la fase di congelamento, il sintomo prevalente è il dolore alla spalla; la rigidità articolare, infatti, è solo lievemente accennata.

In questa fase, il dolore alla spalla presenta le caratteristiche sopra descritte, ossia: peggiora con il movimento e nel corso della notte, se si dorme appoggiati sulla spalla interessata.

La fase di congelamento della periartrite alla spalla può durare da 6 a 9 mesi.

FASE CONGELATA

La fase congelata corrisponde alla seconda fase sintomatologia in ordine temporale della periartrite scapolo omerale.

Durante la fase congelata, il dolore alla spalla si attenua (rispetto alla fase precedente), mentre aumenta in modo importante il senso di rigidità articolare.

In questa fase, il senso di rigidità articolare è tale da rendere difficile lo svolgimento di tutte le attività che richiedono l'uso degli arti superiori, comprese quelle più banali.

La fase congelata della periartrite alla spalla può durare da 4 a 12 mesi.

FASE DI SCONGELAMENTO

Fase di scongelamento corrisponde alla terza fase sintomatologia in ordine temporale della periartrite scapolo omerale.

Durante la fase di scongelamento, il dolore alla spalla si attenua ulteriormente e la rigidità articolare comincia progressivamente a diminuire, risultando meno di ostacolo ai movimenti dell'arto superiore sofferente.

La fase di scongelamento della periartrite alla spalla può durare da 6 mesi ad anche 2 anni.

Quando rivolgersi al medico?

Un individuo dovrebbe rivolgersi al proprio medico curante o a un ortopedico, nel momento in cui avverte un dolore e una rigidità a livello della spalla, tale per cui non riesce a compiere i movimenti più semplici con l'articolazione sofferente.