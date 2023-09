Perdite vaginali: perché cambiano di colore e consistenza?

Le perdite vaginali sono fisiologiche e possono verificarsi nella vita di tutte le donne ma non sono sempre uguali. Possono infatti variare di intensità, consistenza o colore nel corso del tempo e a causa di diversi fattori, alcuni che non devono destare preoccupazione, mentre altri che potrebbero rappresentare un campanello d'allarme per situazioni sottostanti che è sempre bene monitorare.

Per questo, è importante conoscere le proprie perdite vaginali ed essere in gradi di rendersi conto di eventuali cambiamenti, in modo da parlarne con il proprio medico se necessario.