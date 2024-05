Perché tristezza o depressione rendono difficile farsi la doccia?

Farsi la doccia , oltre che un'esigenza igienica, per molti rappresenterebbe un momento rilassante, che distende dopo una giornata frenetica e fa sentire subito meglio, eppure non è qualcosa che si ha voglia di fare se ci si sente depressi.

Non per tutti però è così. Per alcune persone , infatti, la doccia non è associata a sensazioni positive e sarebbe un'azione molto difficile da compiere se si è tristi.

Perché non si ha voglia di farsi la doccia?

Come sostengono alcuni esperti e come riportato da un articolo del New York Times uscito nel 2024, nonostante i gesti necessari per occuparsi della propria igiene quotidiana come lavarsi denti, mani, parti intime, capelli e altro vengano vissuti per lo più come automatismi, comportano comunque un importante dispendio energetico che grava sul corpo e sulla mente.

Non a caso capita che a fronte di una giornata o un periodo piuttosto faticoso si avverta la sensazione di non avere l'energia necessaria nemmeno per farsi una doccia. Il motivo sarebbe che, anche se spesso non ci se ne rende conto, si tratta di un'attività piuttosto stancante anche a livello cerebrale, visto che prevede l'esecuzione in fila di diversi passaggi che devono essere pensati prima ancora che agiti, come spogliarsi, aprire l'acqua, lavarsi i capelli, il corpo, asciugarsi e rivestirsi.

Inoltre, spesso il tempo passato sotto la doccia è quello che molte persone usano per fermarsi a pensare e riflettere su determinate questioni, lasciandosi andare a pensieri non sempre positivi.