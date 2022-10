Perché i sintomi delle allergie peggiorano al mattino?

Le allergie che si manifestano a seguito della respirazione di agenti che il corpo non tollera, possono portare a diversi eventi fastidiosi come naso chiuso o che gocciola, starnuti continui, tosse , lacrimazione oculare e molto altro.

Agenti responsabili delle allergie mattutine

Gli allergeni responsabili di un acutizzarsi delle allergie nelle ore della mattina sono i seguenti.

Polline

Se si ha un'allergia ai pollini è probabile notare un peggioramento dei sintomi allergici al mattino perché la loro concentrazione nell'aria è al massimo in quel momento della giornata. Chi soffre di questa allergia quindi, se possibile dovrebbe evitare di stare all'aperto la mattina e in particolare di sostare nelle aree verdi.

Acari della polvere

Le allergie possono divampare maggiormente al mattino anche se si è allergici agli acari della polvere. Questi insetti microscopici sono presenti all'interno delle abitazioni e camera da letto è il loro ambiente preferito, visto che tendono a vivere e moltiplicarsi soprattutto su materassi, cuscini, lenzuola e mobili.

Gli acari della polvere non mordono né diffondono malattie ma se si dorme in un letto in cui sono presenti è possibile svegliarsi la mattina vittime di un attacco allergico importante.

Peli di animali domestici

Il pelo degli animali domestici è un altro fattore scatenante delle allergie mattutine, soprattutto se il proprio amico a quattro zampe dorme sul letto o nella stessa stanza. In questo caso, benché gli attacchi allergici possano essere maggiori la mattina, solitamente perdurano durante la giornata visto che anche quando gli animali domestici non dormono con il padrone, i loro peli possono comunque accumularsi in altre aree della casa.

Muffa

Anche la muffa può peggiorare i sintomi di allergia nelle ore mattutine, in particolare se la camera da letto nella quale si riposa si trova nelle immediate vicinanze di un bagno o in un altro luogo in cui la concentrazione sia importante.