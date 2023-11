Perché si verificano gli attacchi di starnuti

Gli starnuti avvengono in modo talmente spontaneo che raramente si pensa a cosa c'è dietro a queste funzioni corporee ma non tutti gli starnuti sono uguali.

Perché si starnutisce

Gli starnuti sono il metodo automatico che il corpo usa per eliminare sostanze irritanti come polvere, polline o germi dal naso o dalla gola.

Si tratta di un riflesso respiratorio coordinato e protettivo che si verifica a causa della stimolazione del tratto respiratorio superiore, in particolare della cavità nasale.

Quando alcuni nervi del naso vengono stimolati da una sostanza irritante, viene inviato un messaggio al cervello per eliminare la sporcizia il prima possibile. I segnali vengono inviati ai muscoli del torace, dell'addome, delle corde vocali e della parte posteriore della gola, comunicando loro di lavorare insieme per espellere le sostanze irritanti dalle vie respiratorie .

Secondo l'American Lung Association, gli starnuti possono viaggiare fino a 160 chilometri all'ora e inviare nell'aria più di 10.000 goccioline di muco.

Considerata questa potenza, spesso è sufficiente uno starnuto per eliminare l'agente fastidioso ma non sempre. Molte persone, infatti, indipendentemente dalla causa dello starnuto, non si fermano a uno ma ne fanno diversi, uno in fila all'altro.

Qualunque sia il proprio modo di starnutire però, è sempre bene farlo cercando di recare meno fastidio possibile agli altri.

Il metodo migliore per far sì che un numero minore di germi si diffonda nell'aria, rischiando di contagiare le persone attorno, è starnutire in un fazzoletto, coprendo completamente la bocca e il naso. Successivamente, gettare velocemente il fazzoletto nella spazzatura e lavarsi le mani per almeno 20 secondi con acqua e sapone, così da eliminare definitivamente eventuali residui di germi espulsi con lo starnuto. Se ci si trova in un luogo in cui non ci si riesce a lavare le mani, strofinarle con un disinfettante, sempre per circa 20 secondi.