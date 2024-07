Perché si sospira?

A cosa serve?

Il sospiro è un respiro che apre gli alveoli polmonari che di solito rimangono chiusi durante la respirazione normale, e serve per riportare il ritmo del respiro a livelli normali quando questo è affannoso o accelerato, ma è anche legato alle emozioni, visto che spesso viene messo in atto per esprimerne diverse come ansia, noia, sollievo, preoccupazione e molte altre.