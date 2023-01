Perché si ha il cuoio capelluto grasso

I capelli e il cuoio capelluto non sono tutti uguali e mentre alcune persone li hanno tendenzialmente secchi, altre sviluppano una produzione di sebo maggiore che porta ad averli più grassi. Nessuna delle due tipologie genera particolari problemi ma quando il cuoio capelluto è molto più grasso può far sembrare la chioma sporca anche se non la è. Individuare le cause di questa condizione quindi è fondamentale per intervenire tempestivamente.

Cause del cuoio capelluto grasso Forfora

Uso di prodotti per capelli sbagliati

Lavaggi troppo frequenti

Alimentazione

Sbalzi ormonali

Uso di strumenti a calore

Uso di un determinato farmaco

Forfora Si crede comunemente che la forfora si formi solo sulla cute secca ma in realtà un cuoio capelluto grasso può essere l'ambiente ideale per propiziarla visto che la dermatite seborroica, la condizione della pelle che causa la forfora, di solito appare su parti del corpo che producono molti oli. Se la causa è la forfora per diminuire i livelli di sebo sul cuoio capelluto è indicato lavarsi i capelli con uno shampoo antiforfora, possibilmente contenente ingredienti come acido salicilico, zolfo, sapone di catrame e sulfacetamide. Per ostacolare la formazione della forfora esistono anche alcuni rimedi naturali come massaggiare la cute con olio di tea tree o aceto di mele. Per non peggiorare la situazione meglio anche non lavare i capelli con acqua troppo calda.

Uso di prodotti per capelli sbagliati Quello che si applica sul cuoio capelluto influenza la quantità di olio che questo sprigiona. Alcuni prodotti per capelli che contengono ingredienti come cere o silicono possono ostruire la radice dei capelli, provocando una produzione di sebo extra e un cuoio capelluto grasso. Allo stesso modo, anche usare qualcosa di troppo idratante, come alcune maschere, può essere controproducente. Se il problema è questo per risolverlo è sufficiente fare attenzione ai prodotti con i quali si lavano i capelli e se si nota un peggioramento della situazione in concomitanza con l'uso di alcuni shampoo o trattamenti cambiarli.

Lavaggi troppo frequenti Quando si hanno i capelli unti il primo istinto è di lavarli ma se lo si fa è molto probabile ottenere l'effetto opposto e quindi non di liberarli dal sebo ma di stimolare il cuoio capelluto a produrne ancora di più. Questo perché un lavaggio eccessivo rimuove gli oli naturali dal cuoio capelluto e quando ciò accade il corpo risponde producendone di nuovo. Capire ogni quanto tempo sia indicato lavare i capelli è molto difficile perché dipende da diversi fattori come la loro consistenza. Quelli fini e lisci infatti tendono ad essere più unti, mentre al contrario i capelli ruvidi e ricci sono solitamente più secchi. Altri fattori come la frequenza con cui si suda e i prodotti usati determinano il numero di lavaggi.

Alimentazione Ciò che si mette nel piatto impatta in tutti gli aspetti della salute e quella del cuoio capelluto non fa eccezione. Anche se per poterlo dire con certezza sono necessari ulteriori studi, sembra che il consumo eccessivo di cibi fritti, latticini e zucchero possa rendere più grassi i capelli. Fritti e latticini infatti sono ricchi di oli o burri che possono essere assorbiti dai fusti dei capelli; mentre lo zucchero invece facilita l'insorgenza di infiammazioni che colpisce i follicoli piliferi e non aiutano il corpo a bilanciare gli oli. Per una chioma e un cuoio capelluto sano quindi, limitare questi alimenti.

Sbalzi ormonali Gli ormoni regolano la produzione di sebo o olio da parte del corpo. Durante la loro fluttuazione questa aumenta e di conseguenza i capelli possono risultare più grassi. Gli eventi che impattano maggiormente su questo fenomeno sono la gravidanza e la menopausa, ma anche l'uso di contraccettivi ormonali o la fase ovulatoria del ciclo mestruale. Tutti questi peggiorano quando si è stressati e per questo, anche se spesso controllare gli ormoni è impossibile o per lo meno difficile, esistono strategie di riduzione dello stress utili per minimizzarne l'impatto. L'esercizio fisico regolare, la meditazione e la respirazione profonda, ad esempio, sono modi efficaci per affrontare lo stress quotidiano e nel frattempo tenere sotto controllo il cuoio capelluto.

Uso di strumenti a calore Usare costantemente strumenti che necessitano calore può far sembrare i capelli più grassi. Le piastre o gli arricciacapelli possono infatti ammorbidire e sciogliere l'olio già presente nei capelli e sul cuoio capelluto e spargerlo su tutta la lunghezza. Anche spazzolare troppo i capelli può aumentarne l'untuosità perché facendolo si distribuisce il sebo. Oltre a diminuire l'uso di questi strumenti, per arginare il problema è importante pulire regolarmente la spazzola e la piastra in modo da eliminare lo sporco accumulati che può esacerbare la situazione.