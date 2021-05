Perché si desiderano cibi ricchi di sale

Il desiderio intenso di sale però può essere la spia di una condizione di salute non ottimale e da non sottovalutare.

Molte persone però, superano questo livello e in alcuni casi non solo perché amanti di cibi che ne siano particolarmente ricchi, ma perché spinte da un vero e proprio bisogno.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità un adulto non dovrebbe assumere più di 4-5 grammi di sale al giorno , equivalenti a 1,5-2 grammi di sodio , ovvero un cucchiaino da the .

Il sale è un elemento che crea dipendenza . Il nostro cervello e il nostro corpo, infatti, sono progettati per ricercarlo perché lo ritengono necessario per sopravvivere. Nonostante questo corrisponda a verità, è bene ricordare che abusarne può portare a conseguenze poco piacevoli per la salute .

Diversi giorni prima dell'inizio del ciclo, molte donne si trovano a dover gestire una serie di situazioni poco piacevoli come sbalzi d'umore , perdita di sonno e persino voglie di cibi specifici. Tra queste, non è rara quella che riguarda i salati .

Il sodio , che si trova nel comune sale da tavola, è uno di questi minerali. Se tali elementi, chiamati anche elettroliti , non sono bilanciati , si potrebbero accusare mal di testa , nausea o vomito , stanchezza o perdita di energia, irritabilità e cambiamenti di umore, confusione , mal di testa e convulsioni . La voglia di sale è uno dei modi per spingerci a bere.

L'organismo ha bisogno di mantenere un certo livello di liquidi in circolo per funzionare correttamente.

Diagnosi

Per giungere a una soluzione, il medico deve essere in grado di valutare qualunque sintomo. Per questo, prima di recarvisi è fondamentale annotare su un diario ognuno di essi, anche il più piccolo, che a volte può sembrare insignificante, ma non lo è.

Questo aiuta a indirizzare il medico verso una diagnosi specifica o a restringere i tipi di esami eventualmente necessari per approfondire la ricerca.