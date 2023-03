Perché se si dorme poco ci si sente più vecchi

Alzarsi al mattino e sentirsi come se si avessero più anni di quelli reali e sviluppare pensieri pessimistici sul tempo che passa potrebbe sembrare una suggestione strana ma in realtà non è così. Secondo i ricercatori dell'Università di Exeter, nel Regno Unito, che hanno effettuato uno studio sul sonno, infatti, questo accadrebbe se non si riposa bene.