Perché prudono gli occhi e come alleviare il fastidio

Anche se la superficie dei bulbi oculari e le lacrime aiutano a tenere gli occhi lontani da potenziali agenti nocivi, infatti, a volte si rivelano barriere insufficienti e qualcosa finisce comunque per causare un problema che sfocia in questo fastidio.

Uno dei pruriti più fastidiosi è sicuramente quello che colpisce gli occhi . A scatenarlo possono essere cause interne come patologie o infezioni o aggressioni esterne.

Le allergie stagionali sono le prime indiziate quando ci si trova a gestire il prurito agli occhi, che può essere causato dall'ingresso diretto di piumini o pulviscoli nei bulbi oculari o dalla reazione di questi ultimi ad agenti che identificano come nocivi e irritanti.

Per evitare che le lenti causino prurito è importante assicurarsi che siano sempre in buone condizioni . Questi elementi possono deformarsi nel tempo e aderire meno alla cornea , per questo è necessario cambiarle secondo le indicazioni della tipologia scelta.

Le lenti a contatto a volte possono causare irritazione e prurito agli occhi perché pur essendo progettate per stare a contatto con la loro superficie sono comunque percepiti dall'organismo come agenti estranei.

Occhio secco

L'occhio secco si verifica quando la quantità o la qualità delle lacrime prodotta non è sufficiente e la superficie non è abbastanza lubrificata. Quando ciò accade l'occhio si irrita e oltre al prurito si sviluppano altri sintomi come arrossamento e bruciore.

Inoltre, con l'occhio secco i nervi della cornea, lo strato esterno trasparente sulla parte anteriore dell'occhio, diventano ipersensibili agli agenti esterni.

La secchezza oculare può anche verificarsi a causa di un affaticamento eccessivo che avviene quando gli occhi si stancano a seguito di un uso intenso come fissare lo schermo del computer per un lungo periodo o guidare per tante ore.