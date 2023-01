Perché più si invecchia più si soffre il freddo

Da giovani il freddo si avverte molto meno e quando si esce, anche in pieno inverno, indossare una giacca leggera a volte può essere sufficiente per sentirsi al caldo. Le cose però cambiano con il passare degli anni. Di pari passo con l'invecchiamento, infatti, la temperatura corporea tende a scendere e quindi la percezione del freddo aumenta e con essa la conseguente necessità di vestirsi di più o alzare il riscaldamento in casa. Trattandosi di un fenomeno naturale nella maggior parte dei casi non c'è da preoccuparsi. Tuttavia a volte sentire troppo freddo può essere la spia di un problema di salute sottostante.

Cause della sensazione di freddo in età avanzata Circolazione sanguigna inferiore

Pelle più sottile

Rallentamento del metabolismo

Condizione medica sottostante

Effetto collaterale di un farmaco

Circolazione sanguigna inferiore Con il passare degli anni i vasi sanguigni diventano meno flessibili e di conseguenza il sangue al loro interno non scorre più come prima ma in modo più lento. Questo a sua volta rende più difficile per il corpo rimanere caldo, soprattutto alle sue estremità, e quindi mani e piedi, dove il sangue arriva meno.

Pelle più sottile L'invecchiamento della pelle è quasi sempre associato alla comparsa delle rughe ma esistono altri cambiamenti legati all'età. Lo strato più interno di pelle ad esempio si assottiglia ed essendo formato da grasso la sua funzione di isolante verso l'esterno diminuisce, portando a sentire più freddo.

Rallentamento del metabolismo Il metabolismo rallenta con l'età e in particolare dopo i 50 anni quello basale, il numero di calorie che il corpo brucia a riposo, scende del 30%. Anche se solitamente si associa questo fenomeno all'aumento di peso, tra i suoi effetti ci sono anche il fatto di influenzare il modo in cui il corpo regola la temperatura. Questo perché il metabolismo è responsabile di molti processi chimici che mantengono il corpo funzionante, inclusa la conversione del cibo in energia per supportare la respirazione, la circolazione, la digestione e molti altri compiti di sostegno vitale e quando rallenta anche questi processi ne risentiranno, con conseguente aumento della sensibilità al freddo.

Effetto collaterale di un farmaco Man mano che si invecchia è più probabile affrontare determinate condizioni di salute che richiedono farmaci e a volta alcuni di essi possono essere la causa della sensazione di freddo nelle ossa che si prova. I beta-bloccanti e i bloccanti che sono usati per trattare l'ipertensione possono ad esempio portare a mani e piedi freddi perché possono ridurre il flusso sanguigno alle estremità.