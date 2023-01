Perché non si dovrebbe condividere lo spazzolino

Mentre si lavano i denti si sollevano i detriti in bocca, considerando germi e virus ed eventuali gengive sanguinanti . Tutto questo materiale finisce per trasferirsi sullo spazzolino da denti. In tal senso, utilizzare lo spazzolino di qualcun altro, trasferirà tutta questa materia orale da una bocca all'altra per via della contaminazione tra setole che introdurranno nel cavo orale microbi associati a carie e malattie gengivali nella propria bocca.

All'interno della bocca si annidano miliardi di microbi (ad esempio batteri, funghi), chiamati collettivamente microbioma orale. L'insieme di microbi di ogni persona è diverso - è paragonabile ad un'impronta digitale - e in una bocca sana, questo microbioma deve essere in equilibrio. Lo spazzolino da denti ha una correlazione molto stretta con il microbioma orale. Lavarsi i denti fa sì che milioni di microbi si attacchino alle setole.

Quando si entra in contatto con un virus, sia esso da Covid o da influenza stagionale, o si soffre temporaneamene di un'infezione gengivale, è bene non tenere lo spazzolino accanto a quello degli altri, e cambiarlo una volta risolta l'infezione batterica, utilizzandone uno "libero" da contaminazioni.

Altre migliori pratiche per l'igiene orale comprendono l' assicurasi di conservare gli spazzolini da denti separatamente. In uno studio dell'ottobre 2020 sulle abitudini di igiene orale domestica durante il COVID-19 , pubblicato su ‌BMC Oral Health‌, solo il 3% delle persone condivideva uno spazzolino da denti, ma il 64% utilizzava lo stesso contenitore per contenere gli spazzolini di tutti, cosa che potrebbe anche facilitare la contaminazione incrociata di il virus.

Condividendo uno spazzolino da denti comporta necessariamente un trasferimento di germi e batteri . Non sempre si svilupperà una carie o una malattia gengivale, in quanto queste sono problemi che derivano da cause multifattoriali, come sistema immunitario sottostante, il proprio microbioma orale. Va considerato che i batteri tendono a crescere e prosperare all'interno della bocca. Per questo motivo , come consigliano gli sperti in igiene dentale, è meglio evitare di condivere lo spazzolino da denti con un famigliare o un amico.

Avvertenze e Consigli

Se non si dispone di uno spazzolino da denti, mentre si è in viaggio oppure ospite da amici, non condividerlo con nessun altro. E' consigliabile, invece, mettere una piccola quantità di dentifricio sul dito ovviamente pulito, e strofinare, oppure utilizzare un panno pulito e infine sciacquare con un collutorio e usare il filo interdentale. Anche questi ultimi prodotti per l'igiene orale non andrebbero comunque condivisi, soprattutto il coluttorio in quanto, sovente, si appoggia la bocca al flacone per fare il risciacquo.

Dopo aver usato uno spazzolino da denti, è bene sciacquarlo con acqua per rimuovere eventuali dentifrici o detriti, quindi riporlo in posizione verticale in modo che possa asciugare all'aria, il che rende meno probabile la crescita di batteri rispetto all'utilizzo di una copertura per spazzolino da denti.

Per mantenere lo spazzolino puilito e lontano dai germi è bene: