Perché non bisogna stare seduti con le gambe incrociate

Introduzione Che sia su una sedia, su un divano, in poltrona, su un seggiolino della metropolitana o un sedile del bus, non fa differenza: moltissime persone amano stare seduti con le gambe incrociate. Se un'abitudine è diffusa, però, non vuole dire che sia benefica, e infatti questa non lo è affatto: si tratta, infatti, di una posizione che nasconde diverse insidie per la salute, specialmente se mantenuta a lungo e protratta nel tempo.

I rischi principali Dolori e gonfiori alle gambe

Vene varicose

Flebite

Trombosi

Alterazioni muscolo-scheletriche

Sofferenza del nervo fibulare

Infertilità maschile

Problemi alle ginocchia

Dolori e gonfiori alle gambe Tenere le gambe incrociate quando si è seduti può compromettere la corretta circolazione delle gambe e la risalita del sangue dalla periferia al cuore. Infatti, questa posizione può creare una compressione a livello dei vasi sanguigni e, dunque, ostacolare il flusso sanguigno. Il risultato? Possono subentrare problemi come gonfiori e dolori alle gambe, formicolii, crampi, bruciori ai polpacci, ritenzione idrica, cellulite, tutti collegati a una circolazione sanguigna non ottimale. In alcuni casi, poi, i rischi sono ancora più seri poiché se il sangue ristagna e si accumula a livello delle gambe può aumentare il pericolo di patologie come vene varicose, trombosi e flebiti.

Vene varicose Le vene varicose, dette anche varici, sono dilatazioni permanenti delle vene del circolo superficiale: si tratta di alterazioni brutte da vedere, e anche pericolose poiché sono indice di una sofferenza a livello del sistema venoso che deve essere indagata a fondo. In genere, le varici hanno una colorazione marcatamente blu oppure viola scuro e possono diventare sporgenti e ben visibili. Inoltre, appaiono molto più dilatate del normale, hanno un percorso tortuoso e presentano dei nodi. Possono comparire anche sintomi come senso di pesantezza, indolenzimento e/o fastidio, bruciore, gonfiore, rossore, sensazione di caldo, crampi notturni, formicolii, prurito locale.

Flebite Per flebite si intende l'infiammazione di uno o più tratti di una vena superficiale oppure profonda: nel primo caso si parla di flebite superficiale, nel secondo di flebite profonda. Se l'infiammazione si associa allo sfiancamento della vena e alla presenza di un coagulo di sangue (trombo) all'interno del lume, che ostruisce la vena stessa, esercita un'eccessiva pressione sulle sue pareti e ostacola il deflusso sanguigno si parla di tromboflebite. Il sintomo principale è il dolore lungo il decorso di una vena, spesso accompagnato da rossore, senso di tensione della pelle, indurimento della vena interessata e sensazione localizzata di calore.

Trombosi Per trombosi si intende la formazione di pericolosi trombi all'interno dei vasi: se non si interviene, il trombo può spostarsi verso il cuore, occupando spazi sempre più grandi e provocando sintomi più gravi; inoltre, potrebbe dare origine a un'embolia polmonare. Ecco perché questa problematica non va assolutamente sottovalutata. A volte si manifesta con un gonfiore evidente, spesso associato a calore, dolore e arrossamento. A volte, però, possono comparire segnali più sfumati, come un leggero gonfiore, un dolore appena accennato e/o una lieve differenza di circonferenza tra una gamba e l'altra.

Alterazioni muscolo-scheletriche Stare seduti con le gambe incrociate non mette a rischio solamente l'apparato cardiocircolatorio, ma anche quello muscolo-scheletrico. Infatti, nel tempo può arrivare a causare cambiamenti nella dislocazione delle ossa del bacino e della lunghezza dei muscoli, causando un disallineamento di strutture quali spalle, collo, testa, colonna vertebrale e/o un indebolimento di un lato del corpo rispetto all'altro. Questo può aumentare il rischio di indolenzimenti, fastidi o dolori ossei o muscolari e anche di scoliosi.

Sofferenza del nervo fibulare Le alterazioni che si verificano a livello di ossa e muscoli potrebbero arrivare a causare una sofferenza del nervo peroneo o nervo fibulare, uno dei due rami terminali del nervo sciatico. Si tratta del nervo della gamba che permette la dorsiflessione del piede e dell'alluce. Se viene compresso può causare una debolezza e una sensazione fastidiosa al piede.

Infertilità maschile Addirittura la posizione a gambe incrociate potrebbe avere effetti negativi sulla fertilità maschile. Infatti, aumenta la temperatura a livello dei testicoli, che invece non dovrebbe essere troppo elevata per non alterare la qualità e la quantità degli spermatozoi: l'ideale è che sia fra i 2°C e 6 °C al di sotto della temperatura corporea generale.

Problemi alle ginocchia Stare seduti con le gambe incrociate rischia di creare disallineamenti e squilibri anche a livello delle ginocchia. Quello della gamba che sta sotto, infatti, è costretto a sopportare un peso, che alla lunga potrebbe dare origine a dolori e ad altri disturbi articolari.