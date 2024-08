Perché lo stress danneggia la memoria?

Al contrario le attività stimolanti da un punto di vista psicologico o intellettuale, come sport , hobby, passioni creative, migliorano decisamente la funzione cognitiva.

Alti livelli di stress , soprattutto se non temporanei ma protratti nel tempo (per mesi) danneggiano la riserva cognitiva del cervello , e quindi mettendo a repentaglio la capacità di ricordare.

Cosa dice lo studio su stress e memoria?

Uno studio condotto dal noto Karolinska Institutet svedese, pubblicato sulla rivista scientifica Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, ha evidenziato la correlazione tra stress e memoria.

Il gruppo di studiosi ha analizzato i dati di 113 pazienti della clinica della memoria del Karolinska University Hospital, in Svezia, incrociando dati relativi a livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, attraverso campioni di saliva.

I risultati hanno dimostrato come alti livelli di cortisolo, e quindi di stress, indebolisca le funzioni cognitive del cervello.