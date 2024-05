Perché le zanzare pungono alcune persone e altre no?

Non si tratta tuttavia di una suggestione ma di un evento che ha basi scientifiche. È dimostrato infatti che le zanzare non pungono a caso ma hanno ben chiari quali sono i propri gusti e verso quali persone dirigersi.

Cosa attira le zanzare?

Mix di odori corporei

Anidride carbonica

Capita spesso che due persone sedute vicine siano colpite in modo diverso dalle zanzare. I fattori che rendono un soggetto attrattivo a livello visivo, ma soprattutto olfattivo, per questi insetti, sono diversi.

La pelle emana infatti tantissime sostanze odorose diverse, circa 350, e alcune di queste attirano le zanzare.

Ogni persona sprigiona un mix differente di odori, determinato dalla genetica, ma anche dai livelli ormonali, dallo stile di vita e del tipo di alimentazione. Tutti questi elementi concorrono a rendere ogni soggetto unico dal punto di vista olfattivo, e quindi più o meno interessante secondo le zanzare.

Ma anche la CO2 che si produce tramite la respirazione ha un ruolo importante. Anche a grande distanza, infatti, riesce ad attirare le femmine di questo insetto, ovvero quelle che pungono.

A confermare che le zanzare sarebbero attratte dalla CO2 è anche uno studio pubblicato su Nature Communications, che ha analizzato il comportamento di 12.300 Aedes aegypti, originarie dell'Africa ma oggi diffuse anche in molti altri luoghi tropicali e temperati. Questa zanzare è tra le specie più pericolose perché vettore di malattie come la febbre gialla, la dengue, la chikungunya e l'infezione di zika.

Nel corso dell'esperimento gli studiosi hanno analizzato oltre 1,3 milioni di traiettorie di volo di questi insetti, cercando di capire cosa li attira e chi pungono.

Ciò che è emerso è che se nell'ambiente non ci sono odori le zanzare non si muovono, ma reagiscono in presenza di uno stimolo olfattivo che reputano gradevole, proprio come l'anidride carbonica.