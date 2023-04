Perché la voce cambia o si indebolisce con l'età

Anche se i cambiamenti di voce sono più comunemente associati alla pubertà, non è raro che anche con l'invecchiamento la voce muti. Questo evento che interessa gli anziani ha un termine ben preciso, presbifonia, e il più delle volte inizia a vedersi intorno ai 60 anni, quando molte persone cominciano a notare che la loro voce non suona più come prima. I cambiamenti tendono ad essere graduali e possono rendere la voce più alta o più bassa, ma anche rauca o tremante. In alcuni casi può anche essere più difficile parlare ad alta voce o per lunghi periodi. Tutto ciò non è raro e spesso fa semplicemente parte del processo di invecchiamento. Altre volte però, i cambiamenti vocali possono verificarsi insieme a cambiamenti ormonali o, in alcuni casi, a determinati problemi di salute.

Le corde vocali diventano più deboli e secche Tutto il corpo perde lentamente massa muscolare e tono man mano che si invecchia e allo stesso modo ciò avviene anche alle corde vocali o alle pieghe, le due fasce muscolari nella scatola vocale che vibrano per produrre suoni. Questo processo di invecchiamento può rendere le pieghe più deboli e meno flessibili e abili ad aprirsi e chiudersi in modo efficiente. Allo stesso tempo, il rivestimento mucoso naturale sulle corde vocali può iniziare a diminuire, facendole diventare più secche e siccome le corde vocali si affidano a questo rivestimento di muco per vibrare in modo fluido ed efficace per produrre i suoni, la voce può incepparsi.

Anche i cambiamenti ormonali possono influire Nelle donne, durante la menopausa, la diminuzione dell'ormone estrogeno può far diventare più profonde le voci, come sostiene uno studio dell'agosto 2017. I cambiamenti ormonali possono però colpire anche gli uomini con il passare degli anni. In questo caso, poiché la produzione dell'ormone testosterone diminuisce naturalmente, le voci maschili possono diventare più affannose e più alte di tono.

Alcune condizioni di salute possono influenzare la voce Patologie come il morbo di Parkinson, che tendono ad essere più comuni negli anziani, possono avere un impatto significativo sulla voce. Le persone che ne soffrono, infatti, sperimentano spesso cambiamenti nella qualità e un calo dell'ampiezza vocale. In questi soggetti la voce può diventare piatta o robotica con meno melodia o intonazione. Questi eventi però non sempre sono dovuti a cambiamenti nelle corde vocali ma possono essere invece correlati a circuiti di feedback difettosi nel cervello. Le persone con il morbo di Parkinson, infatti, a volte pensano di parlare ad alta voce quando non lo fanno, a causa del cervello che fornisce false informazioni. Anche altre condizioni di salute però possono essere colpevoli di un mutamento vocale. Alcuni problemi neurologici come la sclerosi multipla, il reflusso gastroesofageo non gestito e lo sviluppo di polipi vocali o lesioni cancerose possono infatti causare il cambiamento della voce di una persona.