Perché la salute cardiaca delle donne peggiora dopo la menopausa?

A risentirne sarebbe anche il cuore , come conferma un nuovo studio che ha cercato di indagare le cause di questo fenomeno.

Come è noto la menopausa è un momento della vita delle donne che comporta diversi cambiamenti , non solo inerenti alla fertilità e ai processi riproduttivi. I mutamenti ormonali che questo evento comporta influiscono, infatti, in molti altri aspetti della salute.

Secondo un nuovo studio Usa , presentato a una conferenza dell'American College of Cardiology, l e probabilità di sviluppare problemi cardiovascolari, come un infarto o un ictus , aumentano notevolmente dopo che le donne entrano in menopausa perché in questa fase diminuiscono i livelli dell' ormone estrogeno , che tiene sotto controllo il colesterolo cattivo e svolge altre funzioni che proteggono il cuore.

Come si è svolto

Per la loro analisi, i ricercatori hanno utilizzato i dati di 579 donne in post menopausa che assumevano statine per controllare il colesterolo e che erano state sottoposte a due screening del calcio nell'arteria coronaria (CAC) ad almeno un anno di distanza.

Questo esame può indicare il rischio di attacco cardiaco di una persona misurando l'accumulo di placca (colesterolo e altre sostanze) nelle arterie del cuore (più alto è il punteggio, maggiore è il rischio).

Per confrontare il rischio di problemi cardiaci delle donne in post menopausa con il rischio per gli uomini, i ricercatori hanno anche scansionato uomini con un profilo simile in termini di razza, età, uso di statine, pressione sanguigna e stato di diabete mentre le donne venivano sottoposte allo screening.

Successivamente hanno diviso i partecipanti in tre gruppi in base ai risultati della prima scansione CAC: da uno a 99, da 100 a 399 e da 400 o superiore, scoprendo che i punteggi del secondo CAC di molti partecipanti erano più alti del primo. Tra la prima e la seconda scansione CAC, i punteggi per le donne con un valore di base compreso tra 1 e 99 sono aumentati in media di otto punti. Le donne del secondo gruppo hanno visto i loro punteggi medi aumentare di circa 31 punti.

Tali aumenti sono stati circa il doppio di quelli dei loro colleghi maschi.

Uno dei punti deboli dello studio è però che i ricercatori hanno analizzato solo i dati delle donne che assumevano statine. Il fatto che i livelli di CAC di molti partecipanti siano aumentati nonostante il farmaco suggerisce che il rischio potrebbe essere ancora maggiore tra le donne in post menopausa che non assumono statine.