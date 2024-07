Perché la pelle delle dita raggrinzisce in acqua?

Perché la pelle raggrinzisce? Anche se la scienza non è ancora riuscita a dare una risposta univoca al perché se si sta in acqua molto tempo sui polpastrelli, ma in parte anche sulla pelle sotto ai piedi, si formano piccole rughette, le teorie più accreditate sono che si tratti di un processo di adattamento della pelle all'ambiente in cui è immersa che agevola la presa sugli oggetti. Un'altra ipotesi è che il fenomeno abbia a che fare con il sistema nervoso.

Cosa succede se si sta troppo in acqua? Quando si fa il bagno al mare o in piscina e si passa in acqua un tempo prolungato, capita che la pelle dei polpastrelli, dei palmi delle mani e quella sotto ai piedi raggrinzisca e su di essa compaiano piccole rughe. Questo fenomeno interessa tutti ma si tratta di una condizione temporanea visto che, una volta usciti dall'acqua, la pelle torna al suo stato naturale entro pochi minuti.

A cosa è dovuta la pelle a buccia di prugna? Questo evento è noto anche come pelle a buccia di prugna perché le parti del corpo interessate assumono sembianze simili a quelle della parte esterna del frutto. Le cause ufficiali che lo determinano non sono ancora chiare ma la scienza ha avanzato un paio di ipotesi che, oggi, sono considerate le più accreditate. Una di queste sostiene che la pelle raggrinzita sia funzionale a migliorare la presa e la manipolazione degli oggetti in acqua. In questo caso di tratterebbe di un adattamento evolutivo, confermato anche da uno studio portato avanti all'Università di Newcastle e pubblicato sulla rivista Royal Society Journal Biology Letters, che va proprio verso questa direzione. Partendo dall'assunto che le mani bagnate hanno un attrito molto basso che rende la presa degli oggetti più difficile, i ricercatori hanno sviluppato la teoria secondo la quale le rughette delle dita funzionerebbero un po' come i battistrada degli pneumatici, drenando l'acqua e migliorando l'aderenza. Questo spiegherebbe anche perché a raggrinzire sarebbe soprattutto la pelle dei polpastrelli, quella che più facilmente entra in contatto con gli oggetti da afferrare e manipolare. Un'altra teoria però è quella che vorrebbe il fenomeno strettamente legato al sistema nervoso. I ricercatori di uno studio pubblicato sulla rivista Brain, Behaviour and Evolution sostengono infatti che il raggrinzamento sarebbe causato dalla riduzione del volume della polpa della punta delle dita, a sua volta frutto della vasocostrizione controllata dal sistema nervoso autonomo. Sempre secondo questa ricerca, se alcuni nervi delle dita fossero tagliati e la mano fosse immersa in acqua, le rughe non comparirebbero e questo renderebbe il fenomeno anche l'indicatore di un sistema nervoso intatto e funzionante.