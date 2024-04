Perché la pancia aumenta con l'età?

Perché succede

Le cause alla base dell'aumento progressivo del giro vita e della pancia sono diversi. Il primo è che con il passare degli anni le persone spesso tendono ad essere più sedentarie e in generale a vivere giornate meno dinamiche rispetto a quando sono più giovani. Questo si traduce in misura più o meno importante in perdita della massa muscolare e in rallentamento del metabolismo, che a sua volta può portare ad ingrassare e ad accumulare adipe nella zona addominale.

Per le donne poi, un grande peso è dato dagli ormoni. La pancia, infatti, tende a crescere in concomitanza della menopausa, che il più delle volte sopraggiunge appunto intorno ai 50 anni. In questa fase gli estrogeni, responsabili tra le altre cose della distribuzione del grasso nell'organismo, e il progesterone, smettono di essere prodotti e questo porta a una redistribuzione del grasso corporeo, che non è più sottocutaneo come era in precedenza ma intraddominale e, esattamente come avviene negli uomini, si posiziona attorno alle viscere.