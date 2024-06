Perché la luce rossa può aiutare a dormire?

Per questo, per le persone che soffrono di insonnia o hanno problemi a dormire , una buona idea è posizionarne una in camera da letto.

Se durante il giorno è importante esporsi alla luce solare perché questa aiuta a regolare i ritmi circadiani e a propiziare molti altri eventi fisiologici dell'organismo, non abbassare l'esposizione alla sera contribuisce all'insorgenza di insonnia e alla generale difficoltà nel prendere sonno.

Usare una luce calda nell'ultima fase della giornata, invece di una blu o molto chiara come quella tradizionale delle fonti luminose che si hanno in casa, simula il tramonto e induce il cervello a produrre la melatonina , l'ormone responsabile del processo di addormentamento, convincendolo del fatto cha la giornata sta volgendo al termine e che sia giunto il momento di dormire.

La luce rossa non agisce in modo diretto sull'addormentamento ma lo propizia, inducendo l'organismo a comportarsi secondo i cicli circadiani corretti.

Come e quando si dovrebbe usare?

Per beneficiare del potere della luce rossa non è necessario dormire tenendola accesa tutta la notte, ma sarebbe sufficiente sostituire la tradizionale lampadine a luce bianca o gialla del lampadario o delle lampade da comodino e accenderla per un po' prima di dormire, stazionando nella camera da letto.

Più tempo si passa esposti ai raggi rossi meglio è. L'ideale sarebbe iniziare a usarla quando la luce naturale del sole tramonta ma, soprattutto in inverno e tenendo conto dei ritmi di vita e lavorativi odierni, farlo è molto difficile, per non dire impossibile. Più alla portata di tutti è invece iniziare a sottoporsi agli effetti di questa luce circa mezz'ora prima di coricarci a letto.