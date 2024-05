Perché la domenica viene più spesso il mal di testa?

Il mal di testa quando si manifesta è sempre fastidioso e, se particolarmente intenso, addirittura invalidante. Anche se può cogliere in qualunque momento, sembra che questo problema insorga più spesso durante il weekend, e in particolare la domenica .

Perché si verifica?

Anche se non è ancora ben chiaro quali siano i meccanismi alla base del mal di testa da weekend, l'ipotesi più accreditata è che a scatenarlo sia paradossalmente proprio il riposo che solitamente ci si concede durante i fine settimana. Rilassarsi dopo alcuni giorni consecutivi di stress, quelli lavorativi, sembrerebbe determinare una destabilizzazione degli equilibri ormonali e biochimici interni all'organismo. Questi a loro volta favorirebbero una risposta negativa, che si concretizza con un forte un mal di testa.

Anche la modifica della routine inciderebbe sul fenomeno, e in particolare il passaggio da una sveglia a orari prestabiliti, seguita da impegni lavorativi e non a ritmi serrati, a ritmi sonno-veglia più delicati e azioni molto più lente e di norma piacevoli.

Come spesso accade per quanto riguarda le risposte fisiologiche dell'organismo, anche l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale. Anche in questo caso a pesare è lo spezzarsi della routine, e il fatto che spesso i giorni libero dal lavoro sono dedicati allo svago, che si esprime anche con pranzi e cene in compagnia, a base di cibi o bevande meno salutari della norma, che possono anch'essi fungere da leva per l'insorgenza del mal di testa.