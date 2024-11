Perché la caffeina fa passare il mal di testa?

Che cos'è la caffeina? La caffeina è un alcaloide naturale presenta all'interno di diverse piante, quali caffè, tè, cacao, cola, ecc. A seguito di somministrazione orale, la caffeina viene rapidamente assorbita a livello intestinale e distribuita in tutto il corpo. Grazie alle sue caratteristiche chimiche, questa molecola è in grado di oltrepassare la barriera ematoencefalica ed agire a livello centrale. La caffeina è contenuta in diversi alimenti, ma forse non tutti sanno che viene utilizzata anche in ambito farmaceutico come principio attivo all'interno di alcuni medicinali.

Caffeina come farmaco per il mal di testa: perché si usa? La caffeina rientra nella composizione di diversi medicinali per il trattamento del mal di testa e dell'emicrania, sempre in associazione ad altri principi attivi, in particolare (ma non esclusivamente), analgesici. Le motivazioni alla base di ciò riguardano il suo meccanismo d'azione a livello centrale, ma non solo. Difatti, si ritiene che la caffeina sia in grado di contribuire a fornire sollievo dal mal di testa: Attraverso la sua azione antagonista nei confronti dei recettori dell'adenosina di tipo A1 e A2, benché il blocco di tali recettori nel meccanismo della trasmissione nocicettiva (semplificando, nella trasmissione del dolore) sia ancora da definire.

nei confronti dei di tipo A1 e A2, benché il blocco di tali recettori nel meccanismo della trasmissione nocicettiva (semplificando, nella trasmissione del dolore) sia ancora da definire. Il potenziamento dell'azione analgesica indotta dagli altri principi attivi associati alla caffeina, probabilmente correlato ad un miglioramento e ad un'accelerazione dell'assorbimento di questi principi attivi reso possibile dalla presenza della stessa caffeina.

indotta dagli altri principi attivi associati alla caffeina, probabilmente correlato ad un miglioramento e ad un'accelerazione dell'assorbimento di questi principi attivi reso possibile dalla presenza della stessa caffeina. L'attivazione delle vie centrali noradrenergiche cui sembra essere correlata anche l'azione vasocostrittrice esercitata dalla caffeina a livello cerebrale. Dal momento che durante il mal di testa può verificarsi vasodilatazione cerebrale, si ritiene che la vasocostrizione indotta dalla caffeina possa contribuire a conferire sollievo dal dolore. Principi attivi associati alla caffeina Fra i principi attivi cui la caffeina può essere associata, ricordiamo: Paracetamolo , principio attivo ad azione antipiretica e antidolorifica;

, principio attivo ad azione antipiretica e antidolorifica; Ergotamina , un derivato dell'ergot ad azione vasocostrittrice solitamente utilizzato nel trattamento dell'emicrania;

, un derivato dell'ergot ad azione vasocostrittrice solitamente utilizzato nel trattamento dell'emicrania; Ibuprofene , uno fra i più noti ed utilizzati principi attivi antinfiammatori non steroidei contro il mal di testa;

, uno fra i più noti ed utilizzati principi attivi antinfiammatori non steroidei contro il mal di testa; Propifenazone, un altro FANS dotato di attività analgesica, antinfiammatoria e anche antipiretica. I medicinali a base di caffeina associata ai suddetti principi attivi sono disponibili in formulazioni adatte all'uso orale e in formulazioni adatte alla somministrazione rettale (supposte).

Farmaci a base di caffeina: dove si comprano? I farmaci per far passare il mal di testa a base di caffeina possono essere acquistati in farmacia. Molti di essi necessitano della presentazione di apposita ricetta medica per essere veduti, mentre altri sono classificati come farmaci da banco (OTC). Nonostante ciò, è fondamentale chiedere sempre il parere del proprio medico prima di acquistare e assumere qualsivoglia farmaco per il mal di testa a base di caffeina. Tali medicinali, infatti - come del resto qualsiasi altro farmaco - presentano effetti collaterali, controindicazioni, interazioni con altri farmaci e avvertenze e precauzioni per l'uso che devono essere necessariamente tenute in considerazione prima di ricorre al loro uso. Da qui, l'importanza del consulto preventivo con il proprio medico o con lo specialista di riferimento: queste figure sanitarie, conoscendo la storia clinica e lo stato di salute del proprio paziente, sapranno fornire indicazioni precise su quale farmaco per il mal di testa utilizzare.