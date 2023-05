Perché l'eczema può peggiorare con l'età

Eczema venoso

Questo eczema colpisce la parte inferiore delle gambe e in genere compare insieme a vene varicose, gonfiore delle gambe e ipertensione negli adulti di età superiore ai 50 anni.

Altri sintomi possono essere una sensazione di pesantezza o dolore alle gambe dopo essere stati seduti o in piedi per lunghi periodi e pelle secca e desquamata.

Se non trattato, l'eczema venoso può danneggiare la pelle e causare la formazione di ulcere, per questo se si sospetta di averlo è bene chiamare il medico o il dermatologo per fissare un appuntamento. Il trattamento per questo tipo di eczema comprende in genere calze a compressione e sollevamento delle gambe per ridurre il gonfiore, una costante cura della pelle secca, evitare cibi ricchi di sale e assumere integratori di vitamina C o usare una crema topica di corticosteroidi per alleviare il prurito.