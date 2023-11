Perché in inverno ci ammaliamo di più?

Introduzione Non solo influenza, ma anche raffreddori, bronchiti, tosse, Covid-19, virus sinciziale. Durante la stagione fredda milioni di persone entrano in contatto con virus di vario tipo e si ammalano, in maniera più o meno seria e con sintomi più o meno intensi. Ma per quale ragione l'apparato respiratorio (e non solo) è così vulnerabile durante l'inverno? Il freddo ha un ruolo importante, ma non è l'unico fattore responsabile di questo andamento, sono diversi gli elementi che possono contribuire al contagio.

Il ruolo del freddo Una delle ragioni principali che rendono l'organismo più vulnerabile alle infezioni virali durante la stagione invernale è rappresentata dalle temperature rigide. Infatti, favoriscono la circolazione e la replicazione di alcuni virus, a partire da quelli responsabili dell'influenza. Non è un caso che i campioni di microrganismi patogeni possono essere conservati per alcuni giorni in frigorifero, quando invece alle normali temperature vengono rapidamente inattivati. Anche l'umidità svolge un ruolo favorevole da questo punto di vista, facilitando la diffusione di alcune malattie virali: nei periodi di bassa umidità come è quello invernale, i virus tendono a rimanere in circolo per un tempo abbastanza prolungato, per cui è più il contagio è molto più probabile.

Perché in inverno ci si ammala di più Diminuzione dell'efficienza della clearance mucociliare

Permanenza nei luoghi chiusi

Maggiore vulnerabilità di naso e gola

Scarsa esposizione al sole

Utilizzo del riscaldamento

Disidratazione

Diminuzione dell'efficienza della clearance mucociliare Durante l'inverno si assiste a una diminuzione dell'efficienza della clearance mucociliare, ossia dell'azione delle cellule cigliate presenti nelle mucose respiratorie, specialmente di naso e trachea. La colpa è soprattutto degli sbalzi termici tipici di quando si passa dal caldo al freddo e viceversa, delle repentine variazioni climatiche e anche del freddo. Il risultato è che le ciglia non riescono a lavorare bene, per cui non riescono a spingere verso l'esterno il muco normalmente presente nelle vie aeree e, con esso, anche le polveri e gli agenti dannosi intrappolati al suo interno. Di conseguenza, le secrezioni e i microrganismi rimangono più a lungo nelle cavità nasali, favorendo la comparsa di infiammazioni e infezioni.

Permanenza nei luoghi chiusi Quando le temperature sono piacevoli e c'è il sole viene naturale trascorrere molto tempo all'aria aperta, al contrario quando fuori c'è brutto tempo e fa freddo ci si rifugia in ambienti caldi. Il problema è che stare al chiuso, a stretto contatto con altre persone favorisce la circolazione del virus patogeni, favorendo il contagio e la trasmissione. Del resto, la modalità più comune di trasmissione è per via aerea, respirando e inalando le goccioline di salive e muco emesse da un soggetto infetto quando parla e starnutisce: dunque più vicini si è e più le chance di ammalarsi aumentano.

Maggiore vulnerabilità di naso e gola Le basse temperature sono nemiche di naso e gola non solo perché ostacolano il lavoro delle cellule cigliate deputate alla loro difesa, ma anche perché li raffreddano, esattamente come fanno con altre zone del corpo, come mani e piedi. Il risultato è che li irritano e li rendendo più vulnerabili e indifesi. Lo stesso vale per gli altri organi respiratori, come bronchi e polmoni. Oltre a raffreddare mani, piedi e naso, le basse temperature raffreddano anche naso e gola, irritandoli e rendendoli più vulnerabili. Inoltre, li indeboliscono: infatti, l'organismo per contrastare la dispersione di calore e sentire meno freddo, innesca una vasocostrizione periferica, cioè restringe il calibro dei vasi sanguigni, in modo da trattenere calore. Di conseguenza, i distretti periferici, incluse le vie respiratorie, ricevono una minor quantità di sangue e di cellule di difesa. Il risultato? Virus e batteri riescono più facilmente a penetrare all'interno di naso e bocca e a scatenare infiammazioni di vario tipo.

Scarsa esposizione al sole C'è più di una ragione se gli esperti consigliano di esporsi al sole il più possibile. L'esposizione ai raggi solari comporta infatti una serie di benefici per l'organismo, ovviamente se affrontata con le dovute precazioni. Innanzitutto, facilita la produzione di sostanze importanti per il sistema immunitario, come la vitamina D, inoltre riequilibra tutti i sistemi biologici del corpo. Non bisogna dimenticare che la luce ultravioletta del sole è un noto decontaminante.

Utilizzo del riscaldamento Il riscaldamento protegge dal freddo, ma ha anche degli effetti negativi: seccando l'aria, disidrata le mucose dei setti paranasali, che rappresentano una delle barriere principali contro virus e batteri. Se sono secche, le mucose non riescono a produrre il muco e quindi a catturare gli agenti dannosi. Inoltre, l'aria troppo secca facilita la diffusione dei virus. Infine, non bisogna dimenticare che quando il riscaldamento è acceso, in genere si aprono poco le finestre e non si arieggiano a sufficienza gli ambienti, di conseguenza, l'aria indoor è più carica di microrganismi nocivi.