Per molte persone i viaggi in aereo rappresentano veri e propri incubi, e non per il disagio dei lunghi spostamenti o per la paura di volare, ma per il forte dolore alle orecchie provato, principalmente durante le fasi di decollo e atterraggio. Anche se più o meno tutti hanno a che fare con un leggero fastidio in questi momenti del volo, per alcuni si tratta di minuti di vera e propria sofferenza. Le cause di una maggiore sensibilità al fenomeno sono diverse, così come le strategie per alleviare il dolore.

Cosa provoca il mal d’orecchie Quando si viaggia in aereo il corpo umano è sottoposto alla fluttuazione della pressione atmosferica. Questo avviene anche quando si va in montagna e proprio per questo durante le passeggiate ad alta quota non è raro trovarsi con le orecchie tappate. Il dolore in quei casi non sopraggiunge quasi mai perché la salita è graduale e questo consente al corpo di abituarsi alla nuova condizione e alla pressione dell'aria esterna e quella all'interno dell'orecchio di allinearsi. Durante un volo aereo, invece, la salita è molto rapida e la pressione interna non ha il tempo di allinearsi a quella esterna. Di conseguenza avviene quello che dal punto di vista medico viene definito barotrauma dell'orecchio, con la pressione dell'aria dell'orecchio interno che supera i modo molto rapido quella esterna e la membrana timpanica si gonfia verso l'esterno. Quando l'aereo è in fase di atterraggio avviene il processo inverso, che può però generare dolore in egual misura: la pressione dell'aria all'interno dell'orecchio interno scende rapidamente diventando in poco tempo inferiore a quella dell'aria esterna e la membrana del timpano è risucchiata verso l'interno.

Perché alcune persone soffrono di più Anche se il fastidio alle orecchie in aereo è comune, alcune persone soffrono molto di più decollo e atterraggio, sperimentando dolori molto intensi e prolungati, che non si devono solo una maggior sensibilità personale, ma anche a un altro motivo. La tromba di Eustachio di norma è chiusa e si apre rapidamente quando si mastica, deglutisce o sbadiglia, consentendo all'aria di risalirla e di armonizzare la pressione. Non in tutte le persone però questo evento avviene con le medesime tempistiche. In alcune non si apre così facilmente e questo può comportare che la pressione non riesca a riequilibrarsi rapidamente, facendo sopraggiungere il dolore. Non è un caso che le persone raffreddate o che soffrono di sinusite sperimentino più di altri il mal d'orecchie in aereo. La tromba di Eustachio bloccata o dalla mobilità rallentata, infatti, si deve soprattutto al muco in eccesso presente e alle infiammazioni che si verificano in presenza di raffreddore, infezioni alla gola, riniti o altre condizioni simili.