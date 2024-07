Perché il ventilatore da sollievo anche se non raffredda l'aria?

Il condizionatore emette aria fredda, mentre il ventilatore si limita a muoverla , generando così una sensazione di fresco che non dipende dall'abbassamento dell'aria nell'ambiente ma dalla corrente che si crea e dal processo di evaporazione del sudore corporeo dovuto alla sostituzione dell'aria umida circostante con aria più secca.

Ma anche il vento funziona così , quando arriva a rinfrescare una giornata estiva di caldo torrido o afoso: non abbassa la temperatura ma muove semplicemente l'aria.

Lo stesso principio è quello che governa i ventagli , che muovendo l'aria davanti al viso consentono di provare refrigerio anche se si staziona in un ambiente molto caldo .

Perché l’aria ci sembra più fresca?

Anche se le temperature in presenza di un ventilatore non si abbassano davvero, l'aria sembra più fresca e a spiegare perché è la scienza. Questo evento si verifica infatti perché l'aria in movimento consente al corpo umano di raffreddarsi rapidamente attraverso i principali meccanismi di trasmissione del calore: la convezione e l'evaporazione.

La prima è un processo di scambio del calore che avviene nei fluidi ed è, ad esempio, quella che consente all'acqua in una pentola di scaldarsi quando sotto di essa si accende il fuoco.

In questo caso però a scaldarsi è l'aria nell'ambiente. Considerando che la temperatura della pelle si aggira attorno ai 37 °C, il corpo umano trasferisce calore all'aria, che scaldandosi si espande leggermente, diventando meno densa. L'aria che il ventilatore sposta è avvertita come fresca dalle persone perché è nuova rispetto a quella già riscaldata dalla pelle ed è pronta per essere scaldata a sua volta. Questo accelera il raffreddamento del corpo tramite lo stesso principio dell'acqua che bolle.

Ma il ventilatore agisce anche sul meccanismo dell'evaporazione, che funziona grazie al sudore, che quando si deposita sulla pelle ne assorbe il calore rinfrescandola.

Con l'evaporazione del sudore lo strato d'aria circostante diventa più umida perché si arricchisce di vapore acqueo. L'aria del ventilatore sembra quindi più fresca perché sostituisce l'aria umida con nuova aria più secca, accelerando il processo di evaporazione.

La sensazione di fresco dipende anche ovviamente dalla velocità con la quale l'aria si muove ed è per questo che un ventilatore acceso a massima velocità ci sembra che faccia più fresco.