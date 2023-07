Perché il sonno scompare quando si va a letto?

Si tratta di un evento molto comune ma allo stesso tempo decisamente frustrante, che può portare a dormire male la notte e a sentirsi di nuovo stanchi il giorno seguente. I motivi per cui ciò accade possono essere diversi e conoscerli aiuta a risolverli e a rimanere stanchi anche quando è effettivamente il momento di abbandonarsi al sonno .

Capita a tutti di sentirsi incredibilmente stanchi e assonnati per tutta la giornata, di addormentarsi magari sul divano , ma poi, quando arriva davvero il momento di dormire, di essere improvvisamente svegli e pieni di energia.

Se il motivo che spinge a sentirsi incredibilmente svegli quando invece si dovrebbe iniziare a dormire è questo, la soluzione è di smettere di svolgere azioni potenzialmente eccitanti a letto, così da riprogrammare il proprio cervello a percepire quel luogo come quello del riposo.

Un errore che fanno in molti quando durante la giornata si sentono assonnati è quello d i eccedere con caffè o bevande energizzanti ma questo, se inizialmente può indubbiamente aiutare, potrebbe trasformarsi presto in un'arma a doppio taglio e impedire di dormire quando sarebbe davvero il momento di farlo.

Secondo uno studio del 2013, consumare 400 milligrammi di caffeina sei ore prima di coricarsi ha il potenziale per ridurre di un'ora il tempo del sonno ma le persone sensibili potrebbero risentirne anche molte ore prima.

Non è una novità che la caffeina sia nemica del riposo e che dovrebbe essere evitata man mano che si avvicina il momento di dormire.

Dare una rapida controllata della posta elettronica o distrarsi qualche minuto sui social network prima di andare a dormire è un'abitudine che accomuna molte persone. Anche se può sembrare apparentemente innocua non lo è. A confermarlo anche uno studio del settembre 2021 secondo il quale l'uso di dispositivi elettronici entro 30 minuti prima di coricarsi è associato a una qualità del sonno significativamente inferiore , indipendentemente da altri fattori come l'assunzione di caffeina o alcol , l' esercizio fisico o la depressione.

C'è un forte legame tra problemi di salute mentale e disturbi del sonno. Mentre l' ansia o la depressione possono infatti far sentire affaticati o pigri durante il giorno, è comune che la sera generino l'effetto opposto e ostacolino l'addormentamento.

Per capire se la causa della veglia notturna sia questa è bene rivolgersi a un medico, spiegando gli eventuali altri sintomi così da poter essere indirizzati ad analisi specifiche che individuino il disturbo del sonno di cui si soffre.

L' insonnia non è l'unico problema del sonno che può rendere difficile addormentarsi. Anche condizioni come la sindrome delle gambe senza riposo e l' apnea notturna possono interferire con la capacità di dormire al momento opportuno.

Come rimanere stanchi quando è ora di dormire

In assenza di disturbi o patologie specifiche che richiedano l'intervento di un medico esistono diverse strategie o azioni che si possono compiere per evitare che, dopo essersi sentiti stanchi tutto il giorno, al momento di dormire ricompaiano improvvisamente le energie e il sonno sparisca.

La prima cosa da fare è quella di evitare di ingerire caffeina o cibi eccessivamente pesanti la sera, in modo che i livelli di eccitazione non siano troppo alti e che la digestione non tenga svegli.

Fondamentale anche che la camera da letto sia un luogo confortevole in grado di accompagnare dolcemente il corpo e la mente al riposo. Le luci quindi dovrebbero essere soffuse, la temperatura della stanza non troppo alta e lenzuola e coperte della giusta pesantezza.

Tra le ultime azioni della giornata poi non dovrebbero esserci cose stressanti come l'uso dei device elettronici ma al contrario rilassanti, come la lettura di un buon libro. Può aiutare anche fare un bagno distensivo, praticare yoga o tecniche di respirazione e rilassamento.

Un'abitudine comune che può aiutare a rilassarsi e a mantenere la voglia di dormire è anche bere la sera una camomilla o una tisana al biancospino o al tiglio. Utilissime, infine, le pastiglie a base di melatonina.