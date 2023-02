Perché il male al ginocchio aumenta con l'età

Quando si è giovani solitamente le ginocchia non danno problemi, mentre con il passare del tempo diventano molto meno flessibili, rigide e a volte doloranti.

Benché questo processo sia in parte legato all'invecchiamento fisiologico e quindi risulti impossibile arginarlo completamente, se le ginocchia doloranti interferiscono con le normali attività quotidiane o con il sonno è bene indagarne le cause sottostanti in modo, se possibile, da intervenire confrontandosi con il proprio medico.