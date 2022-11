Perché il mal di schiena aumenta con l'età e cosa fare

La schiena, esattamente come ogni altra parte del corpo, invecchia, e di conseguenza con il passare degli anni possono subentrare dolori e fastidi in quantità superiore rispetto a quando si è giovani, e anche le probabilità di lesioni e infortuni aumentano. Il mal di schiena colpisce fino al 75% degli adulti sopra i 60 anni e anche se non può essere sempre prevenuto, capire i fattori che possono generarlo aiuta a mettere in atto alcune azioni che lo elimino o riducano in parte. Le cause principali del mal di schiena in età avanzata sono: usura legata all'età;

altri problemi di salute;

maggiore probabilità di lesioni;

abitudini di vita malsane.

Usura legata all'età Con il passare degli anni parti della colonna vertebrale possono iniziare a consumarsi, causando dolore nella parte bassa della schiena. Le più colpite sono i dischi e le articolazioni. L'ammortizzazione che riveste queste ultime nel tempo può degenerarsi, provocando lo sfregamento dell'una contro l'altra e una conseguente infiammazione, mentre la sostanza gelatinosa che si trova tra ciascun disco spinale può iniziare a perdere umidità, aumentando il rischio di dolore, lesioni, strappi o ernie. Questi problemi a volte portano anche a sviluppare dolore al collo.

Altri problemi di salute La normale usura che si verifica con l'età a volte può preparare il terreno per condizioni croniche alla schiena. Le più comuni sono le seguenti. Stenosi spinale : il midollo spinale e i nervi vengono compressi e causano dolore alla schiena e al collo e debolezza alle braccia o alle gambe.

: il midollo spinale e i nervi vengono compressi e causano dolore alla schiena e al collo e debolezza alle braccia o alle gambe. ‌Spondilolistesi : una vertebra della colonna vertebrale scivola davanti a un'altra vertebra.

: una vertebra della colonna vertebrale scivola davanti a un'altra vertebra. ‌ Artrite : la cartilagine della colonna vertebrale diventa sottile e infiammata.

: la cartilagine della colonna vertebrale diventa sottile e infiammata. Osteoporosi: le ossa diventano più deboli e fragili e questo potrebbe portare a incurvarsi se le ossa della colonna vertebrale sono interessate, con conseguente cattiva postura e dolore.

Maggiore probabilità di lesioni L'osteoporosi o il generale indebolimento muscolare possono causare minuscole fratture spinali chiamate microfratture, che non si verificano a causa di un incidente o una caduta ma perché le ossa della colonna vertebrale non sono abbastanza robuste da sostenere il peso o le attività quotidiane. Anche sollevamenti di oggetti pesanti o movimenti come torsioni o svolte improvvise possono affaticare i muscoli o i legamenti della schiena.

Abitudini di vita malsane Uno stile di vita sedentario può indebolire i muscoli della schiena e del core, rendendo incline a una postura scorretta e a lesioni. Anche l'aumento di peso, che diventa più comune con l'età, può mettere a dura prova la schiena e causare disagio e dolore.

Come gestire il mal di schiena legato all'età La gestione e cura del mal di schiena legato all'età dipende dalla causa sottostante. Nella maggior parte dei casi, il problema si risolve con misure casalinghe ma è bene informare il proprio medico se il mal di schiena non migliora con nessuna strategia o è accompagnato da una debolezza inedita o in peggioramento, intorpidimento delle braccia o delle gambe, pesantezza o perdita o controllo delle braccia o delle gambe, intorpidimento all'inguine o problemi alla vescica o all'intestino. In alcuni casi, infatti, questi sintomi potrebbero essere il segno di un grave problema alla schiena come un'infezione o un tumore spinale. ‌Tra gli interventi che si possono apportare alla propria quotidianità, questi solo quelli che solitamente generano maggiori benefici: prestare attenzione alla postura;

rimanere attivi;

sollevare gli oggetti con cura;

affidarsi al fisioterapista o ad alcuni farmaci.

Prestare attenzione alla postura Incurvarsi fa sì che i muscoli della schiena e del core diventino deboli, tesi e rigidi e questo può causare o esacerbare il dolore. L'ideale è invece mantenere la colonna vertebrale il più dritta possibile nel corso della giornata.

‌Rimanere attivi ‌ Spesso si crede che per contrastare il mal di schiena si debba rimanere a riposo ma la vita sedentaria indebolisce i muscoli di questa zona del corpo, portando a un possibile peggioramento del disagio. Rimanere attivi è quindi fondamentale e per farlo si dovrebbe cercare di svolgere attività aerobiche a basso impatto quasi tutti i giorni insieme ad alcune sessioni settimanali di attività di rafforzamento della schiena e flessibilità come sollevamento pesi o yoga.

Sollevare gli oggetti con cura ‌ Quando si solleva un oggetto pesante da terra si devono piegare le ginocchia e non la schiena. Cercare infatti di mantenere una postura corretta mentre si porta l'oggetto alla propria altezza evita torsioni o svolte improvvise.