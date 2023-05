Perché il caffè può causare mal di stomaco

La caffeina però non è l'unico composto del caffè responsabile del mal di stomaco . La bevanda infatti contiene anche una serie di acidi, come i clorogenici e la trigonellina, che possono stimolare ulteriormente la produzione di acido gastrico e scatenare il dolore addominale .

Questo evento si verifica con maggior probabilità in chi ha condizioni mediche di base che possono favorirlo come il reflusso gastroesofageo , ma nessuno può dirsi del tutto immune.

La caffeina è un diuretico che stimola il corpo a urinare di più ma mentre il caffè contribuisce a incentivare i movimenti intestinali in alcune persone, l' effetto diuretico può fermarli in altri.

In generale, bere fino a 400 milligrammi di caffeina al giorno non dovrebbe causare effetti collaterali ma se si è sensibile alla sostanza, è meglio attenersi a una dose giornaliera inferiore di caffeina.

Un altro motivo per cui il caffè può far male allo stomaco è la sensibilità alla caffeina.

Sebbene il caffè possa causare mal di stomaco, a volte non è lui il colpevole. Aggiungere alla bevanda panna , latte , zucchero o altri additivi può infatti essere il vero motivo del male allo stomaco e di altri eventi collegati come diarrea , nausea, vomito , gonfiore e gas intestinale .

Come evitare il mal di stomaco da caffè

Tenere in considerazione è la tostatura

Evitare di aggiungere additivi al proprio caffè

Non berlo a stomaco vuoto

Optare per il caffè decaffeinato

Se il caffè provoca mal di stomaco ma non si vuole eliminarlo del tutto dalla propria giornata esistono alcuni accorgimenti che possono renderlo maggiormente tollerabile.

La prima cosa da tenere in considerazione è la tostatura.

Se le bevande a base di caffè o il caffè preparato in modi alternativi provocano dolore allo stomaco ma l'espresso no, il motivo potrebbe essere la miscela o il modo in cui il caffè è tostato. Una miscela di caffè tostato stimola semplicemente stimola infatti meno la secrezione di acido gastrico rispetto alle tostature medie.

Anche evitare di aggiungere additivi al proprio caffè è utile a mitigarne gli effetti negativi. In particolare, se si è intolleranti al lattosio o particolarmente sensibili a livello gastro intestinale sarebbe meglio non aggiungere zucchero, latte o panna.

Essendo potenzialmente irritante per lo stomaco, il caffè in alcune persone è più digeribile se accompagnato al cibo. Meglio quindi non berlo a stomaco vuoto.

Se si riesce a capire che la causa del mal di stomaco da caffè è la presenza di caffeina, si può infine optare per il caffè decaffeinato, solitamente molto più tollerato dalle persone che soffrono di disturbi gastrointestinali. Scegliere questa soluzione tuttavia non è funzionale per tutti visto che il caffè decaffeinato non è privo di tutti gli acidi che possono contribuire al disagio gastrico.

Altre soluzioni prive di caffeina che possono comunque garantire gli effetti energizzanti del caffè sono il tè verde o nero.