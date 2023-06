Perché i peli delle gambe non crescono più?

Introduzione La scomparsa dei peli e la non ricrescita di essi sulle gambe o sulle braccia può avere cause naturali, come l'avanzamento dell'età e l'invecchiamento, o cause patologiche come malattie croniche qualiil diabete, condizioni autoimmuni come l'alopecia areata e la disfunzione tiroidea. Consultare il medico, che può aiutare a determinare se c'è un problema di salute sottostante che dovrebbe essere affrontato. Alcune vitamine e minerali sono collegati alla caduta dei capelli e dei peli, poiché questi micronutrienti supportano la salute del follicolo pilifero, quali vitamine B, C e D, così come i minerali ferro e zinco.

I peli delle gambe non crescono più: cause Invecchiamento

Attrito con indumenti come calze o pantaloni aderenti

Diabete

Malattia arteriosa periferica

Disfunzione alla tiroide

Attrito con indumenti Anche la frizione o l'attrito costante con indumenti stretti o aderenti può ostacolare la crescita del pelo, soprattutto delle gambe. basti pensare a chi indossa calze strette o indumenti compressivi come jeans o stivali stretti. L'attrito e la compressione sono in grado di influenzare la crescita dei peli sulle gambe. Vale a dire che una ridotta circolazione può rallentare la crescita. Se questa è la causa della caduta dei capelli sulle gambe, si evidenzierà una perdita di peli e quindi pelle liscia nell'area coperta da questi capi di abbigliamento.

Diabete non curato Quando il diabete che non è ben curato e monitorato può causare perdita di peli e capelli. Ciò è dato dai livelli cronicamente alti di glucosio nel sangue che danneggiano i vasi sanguigni. Quando i vasi sanguigni vengono danneggiati la cattiva circolazione può portare alla caduta dei capelli. Inoltre, la glicemia cronicamente alta può anche influenzare i nervi. Una complicazione del diabete si chiama neuropatia diabetica, che è un danno ai nervi che influisce sulla capacità di sentire che colpisce gli arti inferiori, partendo dal piede e salendo fino alla gamba.

Malattia arteriosa periferica La malattia arteriosa periferica (chiamata anche PAD) è un restringimento o blocco dei vasi sanguigni che scorrono negli arti inferiori. La probabilità di sviluppare la PAD aumenta man mano che si invecchia, da qui il rischio di malattie cardiache, infarto e ictus. Poiché la malattia arteriosa periferica influisce sulla circolazione nelle gambe, la malattia può far perdere i capelli in quella zona. Solitamente, la perdita di peli sulle gambe non è l'unico cambiamento che si osserva in questo caso. Altri segni e sintomi includono dolore alle gambe durante l'attività, debolezza delle gambe e pelle liscia e lucida, nonché dita dei piedi fredde o intorpidite.

Problemi alla tiroide La tiroide è responsabile di molti processi del corpo, tra cui la crescita e il metabolismo. Le anomalie della tiroide spesso riducono la crescita dei peli in tutto il corpo. La perdita dei capelli e peli, inoltre, può verificarsi nelle persone con ipertiroidismo (tiroide iperattiva) o ipotiroidismo (tiroide ipoattiva). Se si hanno altri segni di disfunzione tiroidea, come perdita o aumento di peso inspiegabili, problemi di regolazione della temperatura (si ha sempre caldo o freddo), mestruazioni irregolari, costipazione o diarrea, cambiamenti di umore o affaticamento, consultare il medico, che potrebbe voler fare un esame del sangue per controllare i livelli della tiroide.