Perché ho il mal di schiena quando mi alzo dal letto?

Un sonno ristoratore è essenziale per la salute generale e per poter svolgere al meglio le attività giornaliere. Non tutti però riescono a beneficiarne. Oltre all' insonnia , un problema piuttosto comune è quello di svegliarsi con un dolore a livello lombare, ovvero con il mal di schiena , che può manifestarsi in modi diversi a seconda delle cause, ma che si avverte soprattutto al momento di alzarsi dal letto.

Il male alla schiena che si avverte al mattino quando ci si alza dal letto è spesso di tipo meccanico e migliora con il riposo per poi peggiorare con il movimento. Per questo lo si avverte soprattutto quando il corpo si rimette in azione dopo ore di sosta.

Il mal di schiena quando ci si alza da letto può interessare diverse zone. Il più frequente è quello che si avverte nella parte bassa della schiena o in quella posteriore del collo , nota come zona cervicale .

Cause più comuni

Lesioni

Distorsioni

Ernie

Scogliosi

Malattie degenerative

Infiammazioni

Posizione in cui si dorme

Materasso non idoneo

Le cause alla base del mal di schiena al mattino possono essere diverse. La prima e più comune è una lesione a carico della muscolatura della schiena, ovvero una contrattura, uno stiramento o uno strappo, causato a sua volta dal mantenimento di una postura errata per molto tempo, soprattutto per chi svolge una vita sedentaria e passa molte ore alla scrivania, o di uno sforzo eccessivo.

Anche una distorsione ai legamenti che supportano la colonna vertebrale può portare a dolore quando ci si alza dal letto. Questa è piuttosto comune quando si compiono allenamenti eccessivamente intensi o con movimenti incauti.

Anche le fuoriuscite totali e parziali di un'ernia del nucleo di un disco intervertebrale causa dolore, così come una frattura alle vertebre o uno scivolamento di una vertebra sull'altra causati da traumi.

Oltre a questi eventi singoli, il mal di schiena si può avvertire in modo acuto quando ci si alza dal letto anche in presenza di deformità congenite come la scoliosi o di condizioni degenerative, come l'artrosi della colonna vertebrale; la malattia degenerativa del disco intervertebrale e la stenosi spinale. In questi casi il dolore spesso peggiora durante la giornata.

Concorrono a questo epilogo anche alcune condizioni infiammatorie.

Anche la posizione nella quale si dorme può portare a un risveglio doloroso. Se ci si rilassa mettendosi proni, ad esempio, è più probabile avere mal di schiena al mattino perché questa postura aumenta il carico sui tessuti spinali.

Dannoso da questo punto di vista anche un materasso di scarsa qualità troppo rigido o troppo morbido.

Il mal di schiena è spesso più intenso al mattino perché durante la notte i dischi intervertebrali assorbono liquidi e se sottoposti a un carico diventano più suscettibili ed entrano in tensione. Questo potrebbe portare al riacutizzarsi in questo momento della giornata di problemi presenti anche nelle altre ore, che al momento di rimettere in moto il corpo si fanno solo più intensi.