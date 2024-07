Perché gli sbadigli sono contagiosi?

Spesso capita che se una persona in una stanza sbadiglia , le altre la seguano a pochi secondi di distanza. Questo fenomeno è stato a lungo studiato dalla scienza, che poi è giunta a conclusione che si tratta di imitazione automatica, un meccanismo messo in atto in modo inconscio che aiuterebbe a connettersi maggiormente alle persone.

Trattandosi di un evento automatico è indipendente dalla volontà dei singoli. A cercare di capire meglio come funziona e se fosse in qualche modo possibile manipolarlo agendo sulla capacità del cervello di rispondere e adattarsi all'esperienza esterna, è stato anche uno studio realizzato da un gruppo internazionale di ricercatori guidato dall'Università di Bologna e pubblicato sulla rivista su Proceedings of the National Academy of Sciences.

Si può controllare?

Gli sbadigli che passano da persona a persona non sono controllabili dalle stesse ma la ricerca ha scoperto che il meccanismo di imitazione automatica alla base del fenomeno è modificabile attraverso stimolazioni cerebrali specifiche.

Per arrivare a questa conclusione i ricercatori hanno suddiviso 80 persone in quattro gruppi, sottoponendo poi ciascuno a un protocollo diverso di stimolazione cerebrale non invasiva detta ccPAS, stimolazione appaiata associativa cortico-corticale, per cercare di capire se stimolando parti diverse del cervello fosse possibile modificare il comportamento imitativo e quindi spezzare la contagiosità degli sbadigli.

Ogni volontario è stato chiamato a eseguire due compiti comportamentali, uno prima e uno dopo la stimolazione, che hanno indebolito o rinforzato temporaneamente la comunicazione tra diverse aree del sistema motorio. In questo modo gli scienziati sono riusciti a stabilire il ruolo causale di alcuni circuiti cerebrali nel facilitare o meno l'imitazione automatica, dimostrando che se si interviene con la stimolazione cerebrale sulla connettività tra aree frontali del cervello si possono influenzare i processi di imitazione automatica e volontaria.

Anche se non sono in grado di porre fine agli sbadigli a catena, i risultati della ricerca aprono diversi scenari interessanti per la ricerca perché possono dare il via alla sperimentazione di nuove terapie volte a migliorare le prestazione cognitiva in persone che hanno alterazioni neurologiche o disturbi e difficoltà in termini di socialità e interazione interpersonale.

