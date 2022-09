Perché è importante riuscire a trattenere il respiro

Non tutti infatti hanno gli stessi tempi e molto dipende dalla quantità di aria che si riesce a far entrare nei polmoni con un respiro, che può variare a causa di diversi fattori ed essere implementata con l'allenamento.

Ovviamente non si tratta di un metodo scientifico ma la capacità di trattenere il respiro e per quanto tempo si riesce a farlo possono fornire qualche indicazione sulla salute dei polmoni .

Ogni persona ha una capacità propria di trattenere il respiro e anche se il record del mondo appartiene al croato Budimir Šobat che lo ha fatto per 24 minuti e 37,36 secondi, la maggior parte riesce a farlo senza difficoltà per un periodo di tempo che spazia dai 30 ai 90 secondi.

Le persone che praticano regolarmente esercizio aerobico , in particolare attività come il nuoto e la corsa , tendono invece ad avere maggiori volumi polmonari che rendono più facile trattenere il respiro più a lungo.

Vantaggi di una maggiore capacità polmonare

I polmoni sono responsabili dell'assunzione di ossigeno e della rimozione dell'anidride carbonica dal sangue, quindi avere una capacità polmonare sana è molto utile.

In primo luogo aiuta a sentirsi più in forma in senso generale e può rendere meno soggetti a problemi respiratori come asma e bronchite, ma può anche migliorare le prestazioni durante l'allenamento, soprattutto quando si tratta di attività di resistenza come la corsa o il nuoto.

Se problemi respiratori rendono difficile lo svolgimento delle attività quotidiane è bene parlare con il proprio medico o uno specialista che possano aiutare a migliorare il flusso d'aria e la funzione polmonare.