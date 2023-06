Perché è importante pulire il condizionatore e come farlo

I primi giorni di caldo estivo coincidono quasi sempre con la prima accensione della stagione dell'aria condizionata . Dopo diversi mesi di non utilizzo però, gli apparecchi a parete o finestra necessitano di essere puliti a fondo prima di essere messi in funzione.

Lasciare riposare per circa 5 - 10 minuti , quindi pulire con un panno in microfibra e lasciare asciugare completamente l'interno.

Mentre il filtro si asciuga ci si può occupare dell'interno dell'unità, aspirando con cura ogni angolo con una aspirapolvere, prestando particolare attenzione alle alette, le sottili lamelle metalliche che corrono lungo l'esterno dell'unità. Successivamente spruzzare l'interno una specifica soluzione igienizzante per condizionatori, utile per abbattere le particelle accumulate.

Il secondo passaggio consiste nel lavare il filtro . Prima di procedere consultare il manuale e seguire le istruzioni, onde evitare di compiere gesti inadatti che potrebbero compromettere il funzionamento della macchina. In genere si consiglia di lavare il filtro con una spazzola o uno straccio imbevuto di acqua e sapone o un detergente delicato. Se il filtro non è lavabile, aspirarlo accuratamente con una aspirapolvere munita di spazzole delicate. Il filtro ogni tanto deve essere cambiato, quindi in questa fase è utile controlla sul libretto delle istruzioni le tempistiche di sostituzione.

Per pulire il condizionatore scollegare l'unità e rimuovere il filtro , controllando il libretto di istruzioni per individuare il modo di farlo senza danneggiarlo. La griglia anteriore in genere si stacca o si svita e questo consente l'accesso all'interno.

Come pulire il condizionatore a fondo

Anche se ci si ricorda di effettuare regolari pulizie di manutenzione ordinaria, polvere e sporcizia possono comunque accumularsi nel condizionatore, ed essere liberate nell'aria alla prima accensione.

Per questo, è vivamente consigliato fare una pulizia profonda una o due volte l'anno, così da tenere sotto controllo la situazione e diminuire notevolmente i rischi per la salute.

Se possibile scollegare l'unità e rimuoverla dalla sua posizione, altrimenti cercare di pulire a fondo tutti gli angoli nascosti che nel corso della pulizia ordinaria vengono trascurati.

Mentre nel corso della pulizia leggera può essere sufficiente pulire il filtro, in questo caso deve essere rimosso e sostituito.

Anche la griglia deve essere rimossa e pulita. Una volta staccata, spruzzare su di essa una soluzione pulente apposita, acquistabile in negozi specifici oppure online. Lasciarla riposare per circa 5 - 10 minuti prima di pulirla con un panno in microfibra.

In questa fare, usare una piccola spazzola per pulire le aree difficili da raggiungere e aspirare l'interno della macchina con un'aspirapolvere, esattamente come si fa durante le pulizie mensili.

Per pulire le parti interne spruzzare dentro l'unità, sulle serpentine del condensatore e nella vaschetta raccogli gocce il prodotto pulente usato per la griglia, lasciarlo riposare per circa 5 - 10 minuti e rimuoverlo delicatamente con uno straccio in microfibra.

Quando tutte le parti interne risultano pulite e asciutte rimetterle al loro posto, sostituendo altri pezzi oltre al filtro se le istruzioni sul manuale d'uso lo indicano.

Anche l'esterno dell'unità deve essere lavato e per farlo procedere nello stesso modo in cui si sono pulite le parti interne.

Rimettere il condizionatore nella sua postazione e collegarla per renderla pronta all'uso.