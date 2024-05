Sebbene il dimagrimento non debba mai diventare un'ossessione, è indubbio che tenere sotto controllo il peso sia fondamentale ai fine della salute. Questo vale a qualunque età ma per le donne ancora di più dopo i 50 anni , quando in realtà aumentare di peso è più facile, anche a causa degli sbalzi ormonali legati alla menopausa, ma farlo diventa più pericoloso.

Prevenire malattia come l'alzheimer, attenuare le vampate di calore, proteggersi dall'insorgenza di tumori sono i motivi principali per cui sarebbe importante, se in sovrappeso, dimagrire dopo i 50 anni.

A confermarlo anche uno studio del gennaio 2019 pubblicato su‌ Scientific Reports, durante il quale sono stati analizzati i campioni fecali di un gruppo di persone che si trovavano in una clinica per la cura della memoria. Ciò che è emerso è che quelli provenienti da pazienti affetti da demenza avevano una maggiore prevalenza di batteri nocivi , sintomo di microbioma alterato.

Le vampate di calore , che si verificano spesso come effetto collaterale della menopausa, sono ancora più acute su una persona in sovrappeso .

Uno studio pubblicato nel dicembre 2019 sul Journal of the National Cancer ha scoperto che le donne che avevano perso peso intorno ai 50 anni avevano un rischio inferiore di cancro al seno rispetto a quelle il cui peso era rimasto invariato , anche se quelle che avevano perso peso avevano anche smesso di fumare .

Questo è il motivo per cui l'obesità nelle donne è stata collegata a un rischio più elevato di cancro al seno positivo ai recettori ormonali, mentre quelle che perdono peso, in particolare dopo i 50 anni, riducono drasticamente il rischio di malattia.

Come accelerare il metabolismo dopo i 50 anni?

Oltre a praticare regolare attività fisica, per perdere peso in menopausa è necessario riattivare il metabolismo. Per farlo esistono diverse strategie da mettere in atto.

Per prima cosa si dovrebbe aumentare l'apporto proteico visto che le proteine aiutano a perdere peso e a mantenerlo stabile, ma anche a rinforzare le ossa e supportare la crescita della massa muscolare.

Carne e verdure, dovrebbe sempre essere cotte in modo leggero, ad esempio alla piastra, al forno o lessandole.

Meglio evitare i cibi pronti perché quasi sempre contengono sali e zuccheri aggiunti, conservanti o grassi nocivi, e sono invece poveri di nutrienti essenziali come sali minerali o vitamine.

Anche i condimenti hanno la loro importanza e per questo bisognerebbe sempre optare per soluzioni sane come l'olio extra vergine di oliva.

Come seguire l’alimentazione corretta

Per portare avanti al meglio queste indicazioni è consigliabile cercare di preparare i pasti in casa il più possibile, in modo da controllare meglio cosa si mangia, e riuscire a optare più spesso per pietanze sane e giuste per il proprio obiettivo.

Ecco la dieta giusta dopo i 50 anni.