Durante le mestruazioni il corpo umano è soggetto a variazioni ormonali che incidono su diversi aspetti della salute e del corpo stesso . Uno dei più comuni è il gonfiore addominale ma non è il solo. Durante questo periodo del mese, infatti, capita di aumentare di peso e di sentirsi meno in forma , a causa dei cambiamenti che interessano il sistema immunitario

Come influenzano il sistema immunitario

I livelli di ormoni come estrogeni, progesterone e testosterone cambiano dunque a seconda delle fasi e hanno un ruolo significativo nel regolare il sistema immunitario.

Durante la fase del ciclo in cui il corpo è più propenso alla gravidanza, gli ormoni interagiscono con le cellule immunitarie per favorire la possibilità di concepimento. In questi giorni i follicoli ovarici producono estrogeni che stimolano le cellule immunitarie, rendendo il sistema immunitario più attivo. Questo processo fa sì che le persone nel corso dell'ovulazione siano maggiormente in grado di resistere alle infezioni.

Si tratta tuttavia di una condizione temporale. Poco dopo l'ovulazione, infatti, i livelli di estrogeni diminuiscono e il corpo inizia a produrre progesterone. Il calo degli estrogeni riduce leggermente la funzione immunitaria, aumentando di conseguenza la suscettibilità alle infezioni.

Per questo è comune sentirsi meno bene durante le mestruazioni o poco prima della loro comparsa.

Inoltre, a causa del sanguinamento mensile, può capitare di soffrire di carenza di ferro, una condizione che indebolisce ulteriormente il sistema immunitario e può far sentire più deboli o stanche.

Infine, anche i livelli di allergie, siano esse al polline, alla polvere o al pelo degli animali domestici, possono cambiare a seconda delle diverse fasi del ciclo mestruale.

In particolare, possono acutizzarsi poco prima dell'ovulazione e durante la seconda metà del ciclo, fino alle mestruazioni. La causa è sempre delle fluttuazioni dei livelli di estrogeni.