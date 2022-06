Perché dormire di più può far dimagrire

Il sonno è fondamentale per la salute delle persone e mantenerne il più possibile alta la qualità aiuta a migliorare diversi aspetti della vita, primo tra tutti la reattività durante le ore diurne. Quello che però è meno noto, è che il nervosismo e la minore capacità di concentrazione collegate al dormire poco o male possano far mangiare di più e quindi portare a un aumento di peso. A dirlo, un recente studio condotto dai ricercatori dell'Università di Chicago e da quelli dell'Università del Wisconsin-Madison, e pubblicato su JAMA Internal Medicine.

Cosa dice la ricerca statunitense A determinare una condizione di sovrappeso sono diverse dinamiche ma tra le più sottovalutate compaiono quelle legate al sonno, o meglio alla sua mancanza, che inciderebbero e non poco. Questo quanto scoperto dallo studio americano che avrebbe dimostrato come dormire a sufficienza e bene possa cambiare il modo in cui ci si approccia al dimagrimento e, soprattutto, influenzare l'apporto calorico di ciascuno. Lo studio, della durata di quattro settimane, è stato condotto da parte dell'equipe guidata da Esra Tasali, Direttore dell'UChicago Sleep Center presso l'Università di Chicago Medicine, su 80 giovani adulti in sovrappeso che dormivano abitualmente meno di 6,5 ore a notte. Le prime due settimane i volontari sono stati sottoposti a una consulenza personalizzata sull'igiene del sonno e su come migliorarne la qualità, allo scopo di aumentare il tempo che passavano addormentate. Durante le sedute sono stati istruiti sui comportamenti negativi che possono influenzare la qualità e la durata del riposo. Tra questi i principali sono l'uso di dispositivi elettronici in camera da letto e fino a poco tempo prima di addormentarsi, eccessiva illuminazione nella stanza nella quale si riposa o temperatura troppo alta, uso di materassi e cuscini poco comodi, assunzione di caffeina, alcol o cibi troppo pesanti la sera. Evitando tali comportamenti qualora fossero in essere, e cercando di arrivare il più possibile rilassati all'appuntamento con il letto, anche svolgendo alcune attività propedeutiche come un bagno caldo, la lettura di un libro o un momento di meditazione, quasi tutti i partecipanti hanno aumentato, nelle due settimane successive di osservazione, la durata media del proprio sonno di oltre un'ora a notte. Ma la cosa sorprendente riscontrata dagli studiosi è stata che parallelamente anche l'apporto calorico giornaliero di ognuno sia diminuito. Benché alcuni soggetti abbiano raggiunto addirittura le 500 calorie in meno assimilate giornalmente, la media è stata di meno 270 calorie al giorno a testa. Un numero significativo che si tradurrebbe in circa 12 kg di perdita di peso in tre anni se la qualità del sonno fosse mantenuta costante nel tempo.

Le peculiarità innovative dello studio Rispetto a molte osservazioni precedenti, spesso fatte in laboratori e con condizioni poco naturali, a rendere particolarmente affidabile questo studio anche il fatto che si sia svolto in un ambiente reale, con i partecipanti lasciati completamente liberi di vivere il sonno e l'alimentazione esattamente come lo avevano sempre fatto, senza suggerimenti o manipolazioni esterne. I ricercatori, infatti, non hanno fornito alcuna indicazione specifica sull'alimentazione o su altri fattori inerenti allo stile di vita, come ad esempio l'attività sportiva, ma si sino limitati a tenere monitorato in modo corretto l'apporto calorico dei partecipanti, affidandosi semplicemente ad un metodo chiamato "acqua doppiamente etichettata" e al cambiamento delle riserve di energia. Questo test, messo a punto da Dale A. Schoeller, professore emerito di scienze nutrizionali presso UW-Madison, si basa sull'osservazione delle urine di una persona che beve acqua in cui gli atomi di idrogeno e ossigeno sono stati sostituiti con isotopi meno comuni, ma naturali e stabili che sono facili da rintracciare.