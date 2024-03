Perché di notte si hanno spasmi involontari?

Questi eventi possono colpire chiunque e verificarsi per diversi motivi , anche semplicemente a seguito di un periodo di forte stress. Tuttavia, in alcuni casi possono essere la spia di altre condizioni mediche che è bene conoscere, così da poter intervenire.

Mioclonie notturne fisiologiche

Gli spasmi o scatti notturni fisiologici, chiamati anche mioclonie, si verificano in persone in perfetta salute. In questa tipologia rientrano il singhiozzo, gli scatti dei neonati e quelli dell'addormentamento. Questi ultimi dipendono da diversi fattori: ansia, stress, stanchezza, eccesso di caffeina, sport nelle ore serali.

Le mioclonie notturne fisiologiche non sono per nulla pericolose, né spie di altre patologie, per questo non necessitano di trattamenti.

Se capitano spesso e le si vuole prevenire però si può provare a intervenire sulla qualità del sonno migliorandola. Per prima cosa è necessario cercare di eliminare le possibili fonti di stress, non consumare caffè, bevande energetiche e alcol a partire dal pomeriggio e rendere la stanza e il letto nel quale si dorme confortevole.