Perché di notte ci si sveglia sempre alla stessa ora?

Perché ci si sveglia sempre alla stessa ora

In assenza di fattori esterni come rumori o luci fastidiose, a determinare i risvegli notturni può essere l'insonnia, ma anche emozioni negative come ansia, stress, risentimento verso qualcuno, amarezza, rabbia e tristezza.

In questi casi, anche se non è detto che i risvegli avvengano sempre alla stessa ora, per fare in modo che il sonno torni ad essere più sereno, è necessario fare luce sull'origine del proprio malessere e lavorare su quella.

Ma i risvegli notturni sempre agli stessi orari, secondo la medicina cinese potrebbero anche essere legati a problemi fisici.

Il sonno, infatti, non è uguale nel corso della notte ma si suddivide in cicli, chiamati anche ritmi circadiani. In ogni fascia oraria gli eventi prenderebbero significati differenti e anche i risvegli potrebbero nascondere problematiche precise.