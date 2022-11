Perché ci si sveglia con un dolore al ginocchio

Svegliarsi con un inaspettato dolore al ginocchio può rallentare lo svolgimento delle normali attività giornaliere. Se si escludono motivi tangibili come aver sbattuto contro un mobile o essersi feriti in qualche modo, è necessario indagare sulle cause di questa condizione, così da determinare azioni specifiche o eventuali trattamenti.

In caso il dolore al ginocchio appena svegli si irradi anche nel piede potrebbe essere correlato a un problema nervoso che necessita di una valutazione neurologica completa ma esistono altre cause che possono determinarlo.

Queste le più comuni: