Perché a volte si tappano le orecchie e come stapparle

Le orecchie tappate sono una condizione non certo pericolosa, ma decisamente fastidiosa che può verificarsi per diversi motivi. Il più delle volte fortunatamente si stappano da sole, ma esistono strategie per accelerare questo processo.

Cambiamenti di altitudine Quando le orecchie si tappano in aereo o in montagna la colpa è dell'altitudine, o meglio al cambio di pressione dell'aria esterna, rispetto a quella interna all'orecchio. Più la salita è rapida, come nel caso dell'aereo, più è probabile che le orecchie si tappino perché non hanno il tempo di adattarsi ai cambi di pressione. Le orecchie tappate a causa dell'altitudine potrebbero generare anche altri sintomi come nausea, mal di testa o respiro corto.

Accumulo di cerume Una causa comune delle orecchie tappate è la formazione del tappo auricolare, che avviene quando il cerume si accumula nell'orecchio e diventa difficile da eliminare naturalmente. Il cerume è prodotto dalle ghiandole che si trovano nella pelle del condotto uditivo esterno ed è estremamente utile. Il suo compito, infatti, è quello di bloccare e intrappolando polvere e altri materiali che entrando nell'orecchio potrebbero danneggiarlo. Solitamente il corpo umano si occupa di mantenere autonomamente il giusto livello di cerume nelle orecchie e una corretta pulizia consente di eliminare l'eccesso senza difficoltà. Tuttavia, se si produce troppa cera o se il cerume non viene rimosso bene, potrebbe accumularsi e formare il tappo. A causarlo può essere anche l'uso di bastoncini di cotone per la pulizia, che invece di pulire l'orecchio molto spesso spingono in basso in cerume, peggiorando la situazione. Il tappo auricolare può anche formarsi a causa di un liquido o della pressione negativa alla quale può essere sottoposto l'orecchio in alcune circostanze come un viaggio in aereo o un'immersione subacquea.

Infezioni o infiammazioni dell'orecchio Le orecchie chiuse possono dipendere anche da infiammazioni o infezioni interne, in particolare alla tromba di Eustachio. In questo caso quasi sempre si tratta di comune muco che, in presenza di raffreddore, stati influenzali, sinusite o rinite allergica, non riesce bene a defluire lungo la gola, ma rimane intrappolato in questa zona dell'orecchio, formando una sorta di tappo.

Stress Lo stress è responsabile di un'infinità di eventi negativi che si verificano nel nostro organismo e tra questi ci sono anche diversi problemi alle orecchie. Nello specifico può provocare gli acufeni da stress, che si manifestano con un ronzio costante nelle orecchie o un fischio, che non dipende da alcun evento o rumore esterno. Questo disturbo porta ad avvertire anche una sensazione di orecchie chiuse.

Orecchio del nuotatore Questa condizione è comune nelle persone che praticano sub, ma anche semplicemente in chi nuota in piscina, e provoca anch'essa una sensazione di tappo nelle orecchie, dovuta a un'infezione, che si verifica quando l'acqua rimane nell'orecchio, favorendo il proliferare di batteri e funghi.