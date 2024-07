Perché a volte si sente il telefono vibrare anche se non è vero?

Sentire il telefono vibrare anche in assenza di notifiche, chiamate o altro e quando effettivamente la vibrazione non si sta verificando, è la manifestazione di quella che la scienza definisce sindrome da vibrazione fantasma , che colpisce un numero sempre più elevato di persone.

Secondo questa tesi, il cervello non percepisce stimoli che non esistono, ma interpreta come vibrazioni del telefono altri segnali sensoriali , come ad esempio le contrazioni dei muscoli corporei. Questo evento è noto come allucinazione tattile e se nella maggior parte dei casi non comporta conseguenze, nei soggetti più sensibili può provocare anche ansia a fronte di squilli, vibrazioni o notifiche inesistenti.

La sindrome da vibrazione fantasma, nota anche come "ringxiety" o "phonetom", si verifica quando si ha la sensazione che il telefono stia vibrando anche se in realtà non sta succedendo. Le cause alla base di questo evento non sono ancora state scoperte con esattezza, ma alcuni studi convergono su una teoria.

Si può porvi rimedio?

Tale fenomeno è indipendente dalla volontà individuale, quindi arginarlo in modo diretto è molto difficile.

Tuttavia, si può agire sulle cause che lo determinano, ovvero sull'uso massiccio di smartphone, tablet e social network che in alcuni casi sfocia in dipendenza, al punto da creare un circolo vizioso tra aspettativa dell'arrivo di una notifica, risposta e ansia per l'arrivo successivo. Questo stato d'animo non certo disteso rende il cervello ancora più incline a percepire segnali che non esistono.

La sindrome della vibrazione fantasma è molto simile a diverse manifestazioni legate ad altre forme di dipendenza, dove chi ne è vittima è ipersensibile a stimoli legati a quella dipendenza specifica.

Per contrastarla è necessario ridurre l'uso dello smartphone, così da scoraggiarne la dipendenza, anche impostando la funzione che ne limita l'utilizzo dopo un certo orario o tempo di utilizzo. Anche disattivare le notifiche può essere utile, in modo da disabituare il cervello ad avere quel tipo di stimolo.

Così come coltivare interessi nuovi, aumentare il tempo passato con le persone in presenza e quello in generale dedicato alla socialità, che di conseguenza dovrebbe diminuire le ore passate online o con lo smartphone in mano.

Se nonostante gli sforzi il fenomeno non si placa e gli episodi di vibrazione fantasma aumentano fino a diventare invalidanti per il sereno svolgimento delle giornate è meglio chiedere l'aiuto di un medico, che possa indirizzare al professionista più idoneo.

