Perché a volte ci si sveglia con gli occhi rossi

La stanchezza di una giornata di lavoro e attività varie può causare occhi stanchi e leggermente arrossati ma anche al mattino è possibile svegliarsi con gli occhi rossi . Molto spesso non si tratta di un evento grave ma del quale è bene comunque indagare le cause.

Per evitarlo può essere utile applicare un collirio lubrificante prima di coricarsi.

Le persone che ne soffrono a volte usano un macchinario che aiuta a respirare meglio durante il sonno fornendo una pressione dell'aria costante attraverso una maschera , che però soffia aria sulle palpebre per tutta la notte . Questo fa sì che gli occhi con il passare delle ore tendano a seccarsi e a risultare arrossati al risveglio.

Sindrome dell'occhio secco

Con la sindrome dell'occhio secco gli occhi non producono abbastanza lacrime per rimanere sufficientemente idratati e questo può portare a una sensazione di bruciore, occhi rossi, sensibilità alla luce e visione offuscata. Questa condizione può peggiorare nel corso della notte, soprattutto se si dorme con un ventilatore acceso o di lato. Questa posizione, infatti, porta spesso, involontariamente, a dormire con gli occhi leggermente aperti, un evento che può seccarli ulteriormente e renderli, al risveglio, ancora più rossi.

La sindrome dell'occhio secco può colpire chiunque, ma ha una maggiore incidenza dopo i 50 anni, se si indossano lenti a contatto, si è carenti di vitamina A o si soffre di una malattia autoimmune.

La sindrome dell'occhio secco non è una condizione grave ma se ci si sveglia con gli occhi rossi e asciutti è bene fissare un appuntamento con un oftalmologo per capire se si tratta di questo problema ed eventualmente come intervenire.