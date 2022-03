È sicuramente successo a tutti di essere interrotti da una domanda, una telefonata o altro proprio mentre si sta raccontando qualcosa a una persona, e successivamente non riuscire più a riprendere il filo del discorso perché si è dimenticato completamente quello che si stava dicendo. Oppure di trovarsi di fronte a un armadio o un mobile senza ricordarsi cosa si volesse prendere o di recarsi in una stanza e dimenticarne il motivo. Ovviamente se questi episodi si ripetono frequentemente è necessario indagarne le cause insieme al proprio medico ma in caso si tratti solo di eventi sporadici è bene rendersi conto che non siano altro che vuoti di memoria leggeri assolutamente comuni e dei quali non è necessario preoccuparsi.

Cos’è il fenomeno del Doorway Effect Questo fenomeno è stato definito dal neuroscienziato Tom Stafford con il termine Doorway Effect, ovvero effetto soglia, perché solitamente si presenta quando una persona cambia ambiente o viene distratta da un evento che si inserisce in quello primario, obbligando la mente a pensare a diverse cose e a fare un salto tra una e l'altra. A confermare questa teoria e spiegare perché si verifichino i vuoti di memoria sarebbe anche uno studio sull'attività elettrica del cervello pubblicato su Nature Communications.

Cosa dice la scienza Secondo gli studiosi impegnati nella ricerca, a interrompere il flusso di pensieri e a determinare di conseguenza questi piccoli vuoti di memoria sarebbe lo stesso meccanismo mentale che blocca bruscamente i movimenti degli individui quando si trovano davanti a piccoli ostacoli. L'esempio più classico è quando si sta per uscire da un ascensore ma istintivamente ci si ferma se una volta aperta la porta si trova qualcuno che aspetta. Il responsabile numero uno di questo tipo di interruzione automatica delle azioni motorie è il nucleo subtalamico formato da neuroni che si trova nel diencefalo, una parte di cervello umano al centro della scatola cranica. Secondo i ricercatori questo potrebbe anche determinare la repentina cancellazione del flusso di pensieri e quindi la leggera amnesia. Come si è svolto lo studio Per arrivare a formulare la tesi nel corso del loro studio, i professionisti hanno preso in considerazione le risposte di un gruppo di volontari sottoposti a un compito di memoria: tenere a mente una stringa di caratteri. In totale sono state coinvolte 20 persone considerate sane e 7 malate di Parkinson. Quest'ultima scelta non è casuale visto che sembra che le stesse strutture cerebrali che svolgono un super lavoro per bloccare i tremori tipici della malattia possano rendano i pazienti anche iper concentrati e tenaci nei loro pensieri. Durante la sperimentazione, mentre i volontari erano impegnati a cercare di tenere a mente la successione di caratteri, sono stati sottoposti all'ascolto di semplici suoni monocordi. In alcuni momenti però quelle note sono state sostituite dal cinguettio improvviso di un uccellino, una situazione acustica voluta per generare uno stimolo diverso in grado di spiazzare la persona e potenzialmente deconcentrarla. Analizzando le risposte cerebrali registrate durante il cambio di esposizione sonora, gli studiosi hanno riscontrato movimenti simili a quelli che si verificano durante le interruzioni improvvise del movimento. A causarli anche in questo caso sarebbe proprio il nucleo subtalamico, coinvolto a diversi livelli. Le persone nelle quali questa area del cervello ha lavorato maggiormente hanno avuto molta più difficoltà a riportare alla mente la stringa di lettere richiesta dall'esercizio. La scoperta potrebbe avere ripercussioni importanti sia sui pazienti con malattia di Parkinson, sia su chi soffre di vari disturbi dell'attenzione. Anche se il meccanismo di tali eventi sembra quindi chiaro, resta da capire perché questo accada. Una delle spiegazioni possibili è che si tratti di ragioni evolutive. Quando l'uomo primitivo si aggirava per la natura incontaminata e ricca di pericoli pensando alla cena, questa capacità di interrompere bruscamente i pensieri e ritornare alla realtà del momento, e quindi a focalizzarsi su quello che circondava così da potersi difendere da eventuali assalti, probabilmente ha salvato molte vite.