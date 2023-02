Per quanto tempo è contagioso il raffreddore

La stagione invernale è sempre caratterizzata da grandi ondate di influenze virali o intestinali e malesseri vari, che spesso hanno come comune denominatore comune la presenza del raffreddore, sintomo anche di molti ceppi del Covid-19. Il raffreddore, benché non sia una condizione grave, è particolarmente fastidioso soprattutto nella sua fase acuta, visto che impedisce di respirare correttamente e rende difficile deglutire e sentire sapori e odori. Inoltre è anche piuttosto contagioso e questo comporta che una persona con il raffreddore abbia buone probabilità di infettare anche quelle che frequenta nel corso della giornata, sia appartenenti alla propria sfera personale sia lavorativa. Per questo, onde evitare di trasferire agli altri i propri germi, quando si è affetti da raffreddore è sempre bene tenere le giuste distanze e, se le condizioni lo consentono, assentarsi dal lavoro, o almeno stare il più possibile lontano dai propri colleghi. La velocità con cui si può tornare alla vita normale senza il pericolo di infettare gli altri dipende da diversi fattori ma per avere un'idea più precisa è utile sapere per quanto tempo è contagioso un raffreddore.

Qual è il periodo di incubazione di un raffreddore In genere dopo che una persona è stata esposta al virus non deve passare molto tempo perché i primi sintomi del raffreddore, spesso lievi e impercettibili, si materializzino. I raffreddori più comuni infatti non hanno un vero e proprio periodo di incubazione ma tutto avviene in modo piuttosto rapido e già dopo uno o al massimo tre giorni solitamente ci si ammala. Capita molto spesso di non rendersi conto immediatamente di avere il raffreddore ma nonostante ciò tecnicamente il virus può diffondersi anche quando ancora i sintomi non sono evidenti. Alcune malattie una volta diventate manifeste cessano di essere contagiose ma non è il caso del raffreddore, che può essere trasmesso con maggiore probabilità rispetto ad altre proprio quando è nella sua fase acuta e sono evidenti i sintomi primari come congestione, naso che cola, mal di gola, febbre e tosse.

Come si diffonde il raffreddore Come già detto il raffreddore è molto contagioso e i metodi di diffusione sono diversi. Il più delle volta questo avviene direttamente da persona a persona, quando chi ce l'ha parla a una distanza abbastanza ravvicinata a un'altra o starnutisce o tossisce in sua presenza. In questo modo si liberano nell'aria piccole goccioline di saliva che se raggiungono l'altro o semplicemente vengono respirate nell'aria determinano il contagio. Proprio la sua estrema viralità fa però sì che il raffreddore possa essere diffuso anche toccandosi il viso dopo essere stati in un ambiente in cui il virus circola, toccando l'oggetto di una persona infetta, asciugandosi il naso o tossendo nelle mani. I modi migliori per evitare di prendere il raffreddore quindi sono evitare il contatto con altre persone infette o potenzialmente tali e lavarsi spesso le mani oppure portando sempre con sé un disinfettante per mani, che non sostituisce il lavaggio ma può costituire una buon modo per diminuire la probabilità di contrarre il virus tra un lavaggio e l'altro. Anche indossare le mascherine in luoghi particolarmente affollati è un modo molto efficace per ridurre il rischio di diffondere o contrarre il raffreddore.