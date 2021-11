I peni non sono tutti uguali ma quello che molti non sanno è che le differenze tra gli organi genitali maschili non si limitano alle dimensioni e all'aspetto esteriore ma si estendono anche alle modalità di erezione. La risposta all'eccitamento può avvenire infatti in due modi differenti che dividono i peni in Shower o Grower.

Differenza tra pene Shower e Grower Il termine Shower in lingua inglese si traduce letteralmente come "quello che dà mostra di sé" e si usa per indicare un pene che allo stato flaccido ha più o meno la stessa dimensione di quando si trova al massimo dell'erezione. Le persone con un pene che risponde a questa caratteristica non lo vedono crescere enormemente in fase di eccitazione perché il loro membro a riposo è già quasi della lunghezza che raggiunge in erezione. Tutt'altra cosa, invece, succede a chi ha un pene che viene definito Grower, ovvero "quello che cresce". In questo caso l'organo genitale maschile allo stato flaccido si presenta di dimensioni abbastanza ridotte ma durante la fase dell'eccitazione la crescita risulta evidente. Durante l'erezione le dimensioni possono aumentare anche di oltre 10 cm. Queste due categorie sono apparentemente agli antipodi ma benché in certi uomini sia possibile individuare con certezza a quale tipologia appartengano, in molti altri i tratti caratteristici dell'una e dell'altra possono sommarsi. Si può ad esempio avere un pene tendenzialmente shower che però abbia anche un certo margine di crescita.

I risultati di una ricerca Statisticamente, i growers sembrano rappresentare una minoranza fra la popolazione maschile A sostenerlo è stato uno studio pubblicato sull'International Journal of Impotence Research che ha preso in esame 274 uomini, sottoponendoli a misurazioni cliniche del loro pene in due diversi momenti. La prima rilevazione è stata fatta durante lo stato flaccido, mentre la seconda durante il picco dell'erezione. I risultati hanno evidenziato una variazione media della lunghezza del pene pari a 4 centimetri. Coloro che hanno avuto una crescita superiore a questa sono stati classificati come growers, mentre al contrario chi l'ha avuta inferiore è rientrato nella categoria showers. In media, il pene di questi ultimi è aumentato di 3,1 cm, mentre quello dei growers di 5,3 cm. Dallo studio è emersa anche la prevalenza di showers, risultati essere il 74%, rispetto ai growers, 26%. Ad oggi la scienza non è ancora giunta a risposte chiare in merito ai motivi di tale differenza. Una parte della ricerca ha provato ad indagare anche i fattori che influenzano il fatto di essere uomini growers o showers ma non ha trovato grandi differenze nei due diversi gruppi in relazione a fattori come genetica, luogo di nascita, alimentazione, essere fumatori o meno o avere patologie specifiche. L'unico dato significativo è risultata essere l'età dei soggetti. Dallo studio è emerso infatti che i più giovani sembrerebbero appartenere in larga parte alla categoria growers.