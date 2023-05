Patente: quando si sospende per malattia?

La patente in Italia si può conseguire al raggiungimento del diciottesimo anno d'età ma esistono delle limitazioni legate allo stato di salute che rendono alcune persone non idonee a guidare un'auto, e quindi a prendere la patente.

Cos’è la sospensione per malattia

La sospensione della patente può avvenire per diversi motivi e tra questi vi è uno stato di salute giudicato non più idoneo alla guida.

Mentre per motivazioni legate alla condotta stradale la sospensione viene firmata dal prefetto del luogo di residenza del titolare della patente, la sospensione per malattia è un provvedimento cautelare emesso dalla motorizzazione in caso in cui dopo un accertamento medico o la revisione della patente programmata normalmente non vengano confermati al soggetto interessato i requisiti fisici o mentali idonei per mettersi alla guida di un veicolo.

A seguito della sospensione, che può avere diversa durata a seconda dei casi e deve essere revocata da una revisione medica specifica che attesti il ritorno in possesso dell'idoneità alla guida, la persona non può guidare, onde evitare conseguenze più gravi come una sanzione economica o la revoca definitiva della patente.

Ovviamente non tutte le patologie rendono necessaria la sospensione della patente, ma solo quelle che a causa dei sintomi e delle conseguenze che comportano le rendono incompatibili con la guida, per questione di sicurezza del guidatore e delle altre persone che occupano il suolo urbano e le strade cittadine.

Parallelamente a condizioni di salute incompatibili con la guida, ne esistono altre che prevedono una patente di guida speciale, rilasciata dopo di una visita specifica effettuata dalla commissione medica locale.